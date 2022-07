Das muitas novidades que a Apple apresentou na sua última keynote, no WWDC 2022, o CarPlay foi uma das que foi mostrada aos programadores. Esta prepara uma mudança grande neste sistema e vai trazer algumas novidades de peso.

Apesar de ter havido algum detalhe nesta novidade, não foi mostrado muito mais que o seu novo layout. Agora, surgem novidades que promete muito para esta plataforma, que vai até permitir pagamentos diretamente no ecrã dos carros.

A aposta da Apple no segmento dos carros tem crescido ao longo dos anos. O CarPlay é cada vez mais uma assistência que os condutores querem ter nos seus veículos, para assim aceder a um conjunto de serviços e apps que os ajudam.

Com uma verdadeira revolução a caminho, a Apple quer dar a esta sua plataforma um conjunto de funcionalidades que a vão tornar ainda mais útil. Estas vão deixar de ser apenas réplicas das apps presente e vão ganhar novas valências.

Uma destas novidades foi apresentada de forma muito discreta no WWDC deste ano, sem ter conseguido a atenção dos programadores. Ainda assim, e agora que a Apple começa a falar com os seus parceiros, esta acabou por surgir e ganhar alguma atenção.

Do que é revelado, em breve os utilizadores do CarPlay vão poder pagar os combustíveis que abastecerem sem sair do seu carro. Tudo será concentrado no sistema da Apple para os carros, de forma simples e direta.

A informação que existe mostra que tudo deverá assentar numa app que não será da Apple e onde o utilizador irá escolher a bomba onde está. Uma vez identificada, este deverá fazer o pré-pagamento do valor que quer abastecer, diretamente no CarPlay.

Espera-se que muito seja mudado nesta plataforma da Apple em breve. Esta é uma aposta forte e onde a marca irá investir. Não terá um caminho simples, visto que a Google está a fazer o mesmo no seu Android Auto.