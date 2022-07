Apple promove a durabilidade e resistência do Apple Watch

Há uns anos, alguns analistas e mesmo os responsáveis da Apple prometiam que o Apple Watch iria mudar as montras das relojoarias. E com o passar do tempo, os relógios "convencionais" perderam a guerra. O Apple Watch é hoje uma máquina polivalente, um todo-o-terreno e elevou a categoria dos smartwatches a outro nível. Contudo, dentro deste segmento, não basta ser bonito, completo e bem feito... é preciso ser "duro e resiliente".

A Apple, para promover a qualidade e durabilidade deste seu smartwatch, lançou uma nova campanha que se chama Hard Knocks.

Apple Watch é duro na queda

No anúncio intitulado "Hard Knocks", mostra vários cenários que envolvem os utilizadores nas suas atividades onde o Apple Watch faz parte. Para mostrar como é duro de roer, a empresa de Cupertino expõe o relógio a um trato difícil.

O Apple Watch suporta várias condições climáticas, líquidos e impactos físicos. Alguns exemplos incluem alguém a mergulhar numa piscina (porque é à prova de água), alguém que corre para apanhar o autocarro e impede com o pulso que a porta do veículo se feche, até aos mais discretos tombos e quedas com impacto direto no mostrador do smartwatch.

O Apple Watch mais durável de todos os tempos.

Diz o slogan do anúncio, que dura 1 minuto e 38 segundos e apresenta música de Jack White, "Power of My Love".

De acordo com o Bloomberg, a Apple está a trabalhar numa versão do seu relógio "com um chassi robusto" destinada a atletas, caminhantes e outros que usam o relógio em condições mais extremas do que no dia a dia.

Este novo modelo, a sair, apresentará a mesma funcionalidade de um Apple Watch padrão, mas com resistência e proteção ao impacto aprimoradas. Espera-se que a Apple lance o robusto Apple Watch em 2022.