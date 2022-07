Nintendo Direct Mini: Partner Showcase revela próximas novidades

A Nintendo emitiu recentemente mais um Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, uma iniciativa na qual costumam ser apresentados jogos de parceiros da marca nipónica que estão para chegar em breve.

Esta edição não fugiu á regra e apresentou cerca de 27 novos jogos a caminho da Nintendo Switch. Venham ver...

A mais recente Nintendo Direct Mini: Partner Showcase deu a conhecer uma lista bastante interessante e bem recheada de jogos a caminho para a Nintendo Switch, nos próximos tempos.

Com o foco em jogos provenientes de parceiros de desenvolvimento e editoras da Nintendo, existem jogos para praticamente todos os gostos, onde facilmente se destacam titulos como Mario + Rabbids Sparks of Hope, Mega Man ou DRAGON QUEST.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Esta expansão para Monster Hunter Rise apresenta uma nova história e com ela, chegam também, novos monstros, opções de combate, locais, missões Master Rank e outras opções de jogo! Os jogadores irão atravessar o mar até ao Elgado Outpost, onde se depararão com novas criaturas extremamente poderosas conhecidas como “Three Lords” – o imponente Garangolm, o gélido wyvern Lunagaron e o monstro insígnia desta expansão, o dragão ancião Malzeno.

Sunbreak permitirá aos jogadores partirem para a aventura sozinhos ou com até mais três caçadores no modo de jogo em cooperação online ou local! Chega à Nintendo Switch a 30 de junho e já disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition

NieR:Automata está a chegar à Nintendo Switch! O jogo apresenta um mundo futurista e alternativo no qual a Humanidade é atacada por formas de vida mecânicas vindas de outro mundo. Face a este novo tipo de ameaça, os humanos são expulsos do planeta e obrigados a refugiarem-se na Lua.

A ação desenrola-se a partir daí, levando o jogador a assumir o papel de 2B, um membro da força militar androide YoRHa, que irá participar numa batalha feroz para salvar o planeta. Esta versão de NieR:Automata inclui conteúdos adicionais disponíveis anteriormente, assim como indumentárias exclusivas da versão para a Nintendo Switch. NieR:Automata The End of YoRHa Edition estará disponível a partir de 6 de outubro e já se encontra disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Lorelei and the Laser Eyes

Deixe-se envolver por enigmas surreais e uma história de arrepiar nesta abordagem moderna aos jogos de quebra-cabeças e aventuras. Resolva o mistério de Lorelei and the Laser Eyes, disponível para a Nintendo Switch em 2023, como exclusivo temporário para consola.

Super Bomberman R 2

Um novo jogo Bomberman prepara-se para chegar à Nintendo Switch! Para além dos modos clássicos de ação e quebra-cabeças já conhecidos dos fãs da série, haverá ainda a oportunidade de se jogar o novo modo Castle! Uma equipa de até 15 jogadores terá de rebentar com tudo para alcançar arcas de tesouro, enquanto um jogador à defesa tenta deter os restantes.

Além disso, também terá a possibilidade de criar e partilhar os seus próprios cenários de batalha. Há diversão bombástica à sua espera em Super Bomberman R 2, disponível na Nintendo Switch em 2023.

Mega Man Battle Network Legacy Collection

Dez jogos Mega Man Battle Network, lançados pela primeira vez para a Game Boy Advance, estão a caminho da Nintendo Switch! É um verdadeiro regresso ao passado.

Controle o Mega Man.EXE em combates por quadrículas e use Battle Chips para obter habilidades devastadoras e brutais. Esta coleção inclui uma galeria com mais de mil ilustrações, assim como um modo de música que contém mais de 150 temas de toda a série. A Mega Man Battle Network Legacy Collection chega à Nintendo Switch em 2023.

A coleção completa também estará disponível em formato digital e em volumes separados, como Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 e Vol. 2.

PAC-MAN World Re-PAC

Os fãs de PAC-MAN podem rejubilar. Isto pois está para breve a chegada de um remake de PAC-MAN World à Nintendo Switch!

A família do PAC-MAN foi raptada e o nosso herói, de forma a resgatá-la, decide partir para a Ghost Island. Aí o jogador vai ter de o ajudar a acabar com os inimigos com PAC-DOTS, rev-rolls, butt-bounces e... um PAC-MAN gigante?! Desde perseguições a alta velocidade até aventuras galácticas, poderá explorar todo o tipo de níveis loucos!

A salvação de PAC-FAM em PAC-MAN World Re-PAC, estará disponível para a Nintendo Switch a 26 de agosto.

Blanc

Uma corça e um lobito devem cooperar para encontrarem o caminho até casa numa floresta nevosa no mundo desenhado à mão de Blanc. Numa emocionante aventura, estes amigos improváveis devem coordenar-se entre si e recorrer aos pontos fortes de cada um para superarem desafios ambientais e atravessares os bosques frígidos e perigosos.

Blanc oferece uma história sem qualquer texto e com jogo em cooperação local e online, o que permite a todos participarem. Blanc estará disponível como exclusivo temporário para a Nintendo Switch em fevereiro de 2023.

Return to Monkey Island

Está de regresso uma das mais emblemáticas aventuras de piratas de sempre! Return to Monkey Island corresponde ao inesperado e entusiasmante regresso de Ron Gilbert, o criador da série, que continua a história dos lendários jogos de aventuras The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.

Os piratas intrépidos poderão resolver quebra-cabeças e explorar as ilhas com uma evolução inteligente da jogabilidade clássica point-and-click. Há muita macacada à sua espera em Return to Monkey Island, disponível para a Nintendo Switch ainda este ano como exclusivo temporário para consola.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

A improvável equipa composta pelo Mario, os seus amigos e os heroicos Rabbids – acompanhados agora pelo Bowser – embarca agora numa aventura galáctica no novo Mario + Rabbids. Uma entidade malévola, de nome Cursa, decide absorver toda a energia da Galáxia e para isso, tentará capturar as Sparks, criaturas nascidas da junção das Lumas e dos Rabbids, e roubar-lhes a sua energia.

Agora, cabe à equipa atravessar o cosmos para salvar as Sparks das garras de Cursa e lutar em dinâmicas batalhas táticas. Lidere uma equipa de três heróis e recorra a uma variedade de ferramentas para navegar pelo campo de batalha, flanquear os inimigos e encontrar oportunidades de eliminá-los. Mario + Rabbids Sparks of Hope aterra na Nintendo Switch a 20 de outubro. O jogo estará disponível para pré-aquisição ainda hoje na Nintendo eShop. Os membros do Nintendo Switch Online podem experimentar o jogo original Mario + Rabbids Kingdom Battle gratuitamente enquanto Jogo de Teste por tempo limitado.

Little Noah: Scion of Paradise

Little Noah: Scion of Paradise trata-se de um jogo de ação casual e estilo roguelite, onde o jogador terá de assumir o papel da jovem alquimista Noah, acompanhada pelo seu gato rabugento Zipper. Durante uma tempestade, Noah aterra de emergência em ruínas antigas. A disposição destas ruínas estratificadas muda cada vez que são percorridas.

Noah não se encontra sozinha e no decorrer da aventura, irá recrutar aliados chamados Lilliputs e terá de aprender a utilizar os objetos que reunir para desafiar os inimigos e derrotar os bosses impiedosos que lhe surgem à frente. Caso seja derrotado durante a aventura, o jogador pode utilizar os objetos que recolheu para aumentar o seu poder e regressar mais forte do que nunca.

Com possibilidade de encadear combos poderosas e executar ataques elementares potentes para derrotar os inimigos, Little Noah: Scion of Paradise já chegou à Nintendo Switch!

Railgrade

Railgrade é um simulador de gestão Railgrade, no qual os jogadores terão de construir sistemas ferroviários de forma a transportar mercadorias de forma eficiente e ajudar a garantir a prosperidade económica numa colónia industrial.

Existem várias tarefas para serem concluídas pelo que a preparação e planeamento é importante para que cada remessa seja entregue no seu destino. As suas estratégias mudarão com base em vários fatores, como o número e o comprimento dos comboios, o número de recursos a adquirir e o modo de transporte entre locais.

Railgrade chega à Nintendo Switch a todo o vapor no outono.

RPG Time: The Legend of Wright

Junte-se a Kenta, um aspirante a criador de jogos, numa aventura desenhada a mão para salvar o mundo na sua mais recente criação: “The Legend of Wright”.

Esta aventura decorre no caderno de Kenta, que conta com mais de 200 páginas, onde deverá desenhar, apagar, resolver quebra-cabeças e até consultar a sua útil calculadora. Descubra uma nova forma de jogar cada vez que vira a página. RPG Time: The Legend of Wright poderá ser lido na Nintendo Switch a partir de 18 de agosto. O jogo já está disponível para pré aquisição na Nintendo eShop.

Sonic Frontiers

A mais recente aventura de ação do Sonic arranca nas vibrantes Starfall Islands, berço de uma misteriosa civilização antiga. Aqui vamos percorrer colinas íngremes, utilizar os ambientes a nosso favor poderemos nos mover livremente por uma vasta zona aberta, aproveitando ao máximo a estonteante velocidade do Sonic.

O que estará à espera do Sonic nestas ilhas estranhas? Sonic Frontiers chega à Nintendo Switch a velocidades supersónicas no inverno.

Disney Dreamlight Valley

Os jogadores vão enveredar por uma experiência mágica junto dos amigos da Disney e da Pixar nesta aventura de simulação!

Dreamlight Valley foi outrora uma terra idílica em que as personagens da Disney e da Pixar viviam em harmonia, até The Forgetting ter transformado este sonho num pesadelo. Agora, cabe ao jogador devolver a magia ao Dreamlight Valley, explorando os diversos reinos desta terra e estabelecendo amizades duradouras tanto com heróis como com vilões num mundo onde poderá personalizar livremente o seu avatar para ser quem quer que deseje ser.

Disney Dreamlight Valley chega à Nintendo Switch a 6 de setembro como título de acesso antecipado.

Live a Live

Múltiplas histórias com diferentes personagens, são as mecânicas deste jogo que aguardam os jogadores. Trata-se de um RPG clássico, no qual se desenrolam várias histórias heroicas através de uma variedade de eras, agora em HD-2D! Live a Live ganha vida na Nintendo Switch a partir de 22 de julho, mas ainda hoje será disponibilizada uma demo com o início de três capítulos na Nintendo eShop.

Os dados da demo poderão ser transferidos para o jogo completo, após a sua aquisição.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom

O Doraemon, o Noby e os seus amigos aterram num planeta desconhecido e decidem ajudar um novo amigo a realizar os seus sonhos… de agricultura! Os jogadores terão de arar os campos, cultivar plantações e cuidar dos animais. Podem até usar as invenções secretas do Doraemon para o fazerem mais rapidamente! Além disso, podem relaxar passando tempo com amigos, comendo refeições deliciosas e pescando. E graças ao modo de jogo local, podem juntar-se a um amigo para criarem um rancho!

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom chega à Nintendo Switch ainda este ano.

Minecraft Legends

O multifacetado mundo de Minecraft une-se à mecânica de jogo de ação e estratégia em Minecraft Legends. Uma terra deslumbrante rodeada de natureza exuberante é invadida por inimigos de outra dimensão! Os jogadores terão de unir forças com aliados e lutar contra esta força monstruosa que ameaça o mundo. Mas há mais... muito mais. Que segredos estarão à sua espera neste universo novo mas familiar?

Minecraft Legends chega à Nintendo Switch em 2023.

Dragon Quest Treasures

Chegou ao paraíso dos caçadores de tesouros! O sonho de dois irmãos de encontrar tesouros de todo o mundo torna-se realidade quando chegam ao reino mágico e misterioso de Draconia. Erik e Mia, juntamente com os seus adoráveis companheiros Purrsula e Porcus, unem forças com uma enorme variedade de hábeis monstros para localizar tentadores tesouros neste título derivado da série Dragon Quest. Riquezas incalculáveis aguardam por serem descobertas!

Dragon Quest Treasures chega à Nintendo Switch a 9 de dezembro.

Portal: Coleção de Companhia

As mecânicas de jogo bem conhecidas dos jogadores, aliadas a um humor negro e com uma jogabilidade repleta de exploração (com dinâmicas inovadoras) estão prestes a chegar à Nintendo Switch. Os jogadores irão desafiar as leis da física espacial de formas inimagináveis com recurso a um dispositivo experimental que cria portais. Pelo caminho, terão de resolver quebra-cabeças bizarros e alucinantes e enfrentar uma inteligência artificial altamente inventiva, letal e obcecada pelo poder chamada GLaDOS.

Haverá tempo ainda para conhecer um vasto elenco de personagens à medida que se ultrapassam as perigosas áreas dos laboratórios nunca antes exploradas e uma enorme variedade de quebra-cabeças com portais. Além disso, Portal 2 inclui um modo cooperativo com opções local, écran dividido e multijogadores online, para que, na companhia de um amigo, possam pensar de forma cooperativa.

Os simpáticos cubos e os torreões mortíferos de Portal e Portal 2 já chegaram à Nintendo Switch com a Portal: Coleção de Companhia!

Harvestella

Um jogo onde cada jogador é um agricultor que terá de cuidar da sua quinta, lutar contra adversários e criar amizades num novo mundo de fantasia. A ação decorre em Lethe, uma povoação pacífica em que as estações do ano dão cor ao ambiente.

Trata-se de um RPG de simulação através do qual teremos de cuidar da nossa quinta, fabricar objetos e recolher materiais durante os nossos afazeres diários, enquanto vamos conhecendo vários habitantes locais pelo caminho. As estações fluem suavemente da primavera para o verão, o outono e o inverno.

Contudo, darão eventualmente lugar à “estação da morte”, Quietus. O destino de toda a povoação está nas nossas mãos! Teremos de encontrar uma forma de impedir que a “estação da morte” espalhe o caos pela terra. Harvestella, estará disponível para a Nintendo Switch a 4 de novembro.

Persona 5 Royal / Persona 4 Golden / Persona 3 Portable

Três icónicos jogos da série Persona estão a caminho da Nintendo Switch! Neles, teremos de ser os heróis que irão salvar os habitantes dos seus desejos distorcidos usando a máscara de um Phantom Thief num jogo inquietante e inovador em Persona 5 Royal, que inclui conteúdos adicionais já disponibilizados anteriormente.

Além disso, há uma lenda urbana que diz que a sua alma gémea poderá aparecer se olhar fixamente para uma consola Nintendo Switch numa noite chuvosa em Persona 4 Golden. Uma estranha calmaria envolve a cidade, os habitantes transformam-se em sinistros caixões e monstros de outro mundo chamados Shadows invadem Persona 3 Portable, que também inclui rotas alternativas para cada protagonista!

Os três jogos possuem também vozes em inglês e japonês, gráficos full-HD e são vendidos em separado. Persona 5 Royal invade a Nintendo Switch a 21 de outubro e mais informações sobre Persona 4 Golden e Persona 3 Portable serão reveladas em breve.

Esta apresentação Nintendo Direct Mini: Partner Showcase também revelou uma sequência de tentadores jogos para a Nintendo Switch que estarão disponíveis em breve, incluindo o jogo de exploração gerado de forma procedimental No Man’s Sky, que aterra na Nintendo Switch a 7 de outubro; A Plague Tale: Requiem – Cloud Version, a sequela da galardoada aventura A Plague Tale: Innocence, disponível na Nintendo Switch 18 de outubro e Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions, um jogo de aventuras com lançamento a 28 de julho.