A Tronsmart está a festejar o seu 9.º aniversário e com ele são muitas as promoções a decorrer. Além disso, ainda estão a acontecer alguns passatempos que podem dar acesso a prémio como earbuds, colunas bluetooth e caixas presente.

Uma vez que o verão e as férias chegaram e o bom tempo convida a festas entre amigos e família e caminhadas ao ar livre, deixamos como sugestão três colunas Bluetooth todas à prova de água acabadas de chegar ao mercado.

Tronsmart T7

A coluna Tronsmart T7 vem com resistência a água com certificado IPX7 (tal como as propostas apresentadas em seguida), podendo assim ser utilizada com segurança junto de água, sem que acidentes acabem com a animação e com a música.

A forma cilíndrica da T7 ajudará a criar um som surround de 360°. Os poderosos woofers na parte inferior trabalham em conjunto com dois tweeters combinados na parte superior para uma potência de saída de 30W controlada pela tecnologia de áudio SoundPulse patenteada da Tronsmart. A roda LED da parte superior ainda permite criar um efeito de luzes interessante.

Oferece ainda tecnologia Bluetooth 5.3, que facilita a comunicação sem fio em até 18 metros e melhora a eficiência energética durante a transmissão de áudio, além de poder ser emparelhada a outras colunas iguais para criar um ambiente ainda mais envolvente. Tem ainda autonomia para até 12 horas de reprodução de música.

Tronsmart T7 mini

A versão mini da T7 é outra das novidades. Esta coluna, Tronsmart T7 mini além da resistência a água, tem um design bastante compacto, ideal para levar acoplado a uma mochila ou tá mesmo no cinto das calças.

A sua luz na parte superior pode ser ajustada ao gosto do utilizador ou mudar ao ritmo da música. Integra unidades de driver de frequência total de 15W integradas que, segundo a fabricante, irão proporcionar "equilíbrio tonal com agudos ricos em detalhes e graves penetrantes".

A T7 Mini está equipada com uma bateria de 2500mAh que pode fornecer até 18 horas autonomia e leva apenas 3 horas para carregar totalmente. A coluna suporta a mais recente versão de Bluetooth 5.3 e True Wireless Stereo.

Tronsmart Groove 2

Esta é também uma versão compacta de uma coluna Bluetooth ideal para levar para qualquer lado, ocupando muito pouco espaço. Ainda assim, a qualidade de som com graves envolventes não será colocada em causa. Tem uma potência de saída de 10W e a capacidade de ligar a outros Tronsmart Groove 2 com TWS.

Esta proposta também tem Bluetooth 5.3 e bateria para até 18 horas de reprodução de música.

Em termos de design destaca-se o facto de ter um apontamento de luz LED para criar um efeito visual à experiência musical. Inclui também diferentes possibilidades de suporte inclusivamente rosca universal para suportes de bicicleta ou tripé.

Disponibilidade

Todos estes novos produtos e muitos outros estão disponíveis por preços imbatíveis, na promoção de aniversário da Tronsmart, a decorrer até ao dia 16 de julho. Há passatempo a decorrer, com muitos prémios para oferecer.

Tronsmart 9º Aniversário