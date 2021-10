HomePod mini têm agora 3 novas cores: Amarelo, Laranja e Azul

O HomePod ainda não saiu em Portugal e em muitos países por esse mundo fora. Apesar disso, a Apple já vende milhões destes equipamentos e não é a líder deste mercado. Como não é, quer ser e para tal voltou a apostar alguns trunfos para fazer desta coluna inteligente um produto mais apetecido.

A Apple anunciou hoje que o HomePod mini estará disponível em três novas cores no próximo mês, incluindo amarelo, laranja e azul.

Novas cores para o HomePod mini

No segundo evento de outubro, onde os novos SoCS M1 foram as estrelas, a empresa de Cupertino também deu a conhecer novos produtos da categoria Música. Além dos AirPods 3, a Apple lançou o HomePod mini com o seu revestimento têxtil em amarelo, laranja e azul.

A Apple disse que as novas mini cores HomePod estarão disponíveis em novembro junto com as cores Branco e Cinzento sideral existentes, com preços restantes em 99 euros nalguns países da Europa. A Apple não partilhou uma data de lançamento específica.

As novas mini cores HomePod estarão disponíveis nos Estados Unidos, Austrália, Áustria, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Irlanda, Itália, Japão, México, Nova Zelândia, Espanha, Taiwan e Reino Unido.

Em Portugal, como sabemos, este produto não está ainda disponível. Apesar disso, são muitas as pessoas que já o adquiriram online.

