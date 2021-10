Word – Como ter cabeçalhos e rodapés diferentes num documento?

O Microsoft Word é uma das ferramentas da Microsoft mais usadas em todo o mundo. Inserir um cabeçalho e rodapé único num documento é algo bastante simples. Mas como ter cabeçalhos e rodapés diferentes?

Aprenda como pode fazer essa configuração! Não é difícil, mas requer que conheça os passos corretos.

Cabeçalhos e rodapés feitos em segundos no Word

Quando se elabora um documento "completo", incluímos normalmente um cabeçalho e um rodapé. Tal como os nomes sugerem o cabeçalho é a informação que incluímos no topo das páginas e o rodapé é no fundo. Além de texto, podemos também incluir imagens (ex. um logótipo) e outros elementos.

Como já referimos em outros artigos do género, o Word é sem dúvida uma ferramenta bastante potente e flexível. De forma a ser possível criar diferentes cabeçalhos e rodapés para um documento, necessitamos de criar diferentes secções que basicamente delimitarão quais as páginas que terão um determinado cabeçalho ou rodapé.

Para este artigo, vamos apenas considerar cabeçalhos, sendo o processo para rodapé igual. Vamos considerar então o seguinte documento que possui já um cabeçalho.

De forma a procedermos à criação uma nova secção, colocamos o cursor no final do texto e em seguida escolhemos vamos ao separador Esquema –>Quebras e escolhemos Página Seguinte.

Desta forma fazemos com que o word inclua uma quebra de secção, iniciada na próxima página uma nova secção.

Quando nos deslocamos até a segunda página para inserir um novo cabeçalho, devemos começar por desligar a opção Ligar à Anterior.

Com a desativação desta opção, podemos definir um novo cabeçalho, podendo este ser completamente diferente do definido para a secção anterior.

E está feito! Como podemos ver, a definição de vários cabeçalhos num mesmo documento não é difícil. No entanto, é muito importante que todos os passos sejam bem definidos (ex. criação das secções no local correto, desativação da opção Ligar à anterior) de modo a que a criação de vários cabeçalhos ou rodapés num único documento não se torne “algo chato e incontrolável”.

Experimentem e alguma dúvida que tenham não se esqueçam de colocar nos comentários para que possamos dar uma ajuda. Agora já não têm desculpas para não produzir um documento com todas as funcionalidades que já apresentamos.

