Como criar facilmente um índice com numeração no Word?

Acha que domina o Word? A partir de agora acabaram-se os índices “feitos à mão”, isto é, nada de andar a escrever no documento os números e depois altera-se uma página e lá se anda a mudar os ditos números de página em página.

O Word tem evoluído significativamente, e hoje em dia rapidamente temos um índice feito e formatado. Saiba como fazer.

Índice no Word pode ser feito em segundos

Basicamente para fazer este processo no word definem os estilos e aplica-se a numeração. Simples não é? Na verdade, criar hoje em dia um índice no Word é uma tarefa muito simples, no entanto, é preciso saber aqueles dois a três passos que nos irão permitir tudo direitinho.

Vamos la começar:

1) Criar um novo documento

2) No separador Base ir a parágrafo e depois na parte de formatação de parágrafos escolher Lista com múltiplos níveis

ir a parágrafo e depois na parte de formatação de parágrafos escolher 3) Escolher Definir Nova Lista com Múltiplos Níveis

Agora vamos ligar cada um dos estilos com o nível de numeração pretendida. Assim, o nível 1 associamos ao Título 1, o nível 2 ao Título 2 e o nível 3 ao Título 3. Há outras personalizações que se podem fazer, mas não são importantes para este tutorial

Agora, no documento, basta definir os respetivos Títulos aos Títulos definidos no documento tal como se pode ver na imagem seguinte.

Feita esta parte, podemos criar automaticamente o índice.

Após carregar no modelo do índice que pretendemos, este aparecerá todo formatado de acordo com as estruturas que definimos. Sempre que mudarmos títulos ao longo do texto, basta atualizar o índice que tudo ficará corretamente bem definido, de acordo com o documento.

Depois desta dica, certamente não terá de perder mais tempo a adicionar e atualizar manualmente índices aos seus documentos. Uma funcionalidade do Word que poupa tempo e trabalho ao utilizador!

Devido ao facto de o Microsoft Word estar disponível em várias plataformas e sistemas operativos, os comandos poderão ser ligeiramente diferentes, mas o procedimento será plenamente idêntico.