Como sempre os eventos da Apple prometem muitas novidades e muitas melhorias em toda a sua linha de equipamentos. A empresa aposta muitas vezes na renovação das suas propostas, com novidades e melhorias em várias áreas.

A última keynote Unleashed mostrou isso mesmo e as novas propostas foram apresentadas, deixando os utilizadores novamente satisfeitos. As novidades são muitas e focam-se principalmente nos MacBook Pro, com muitas outras ofertas a serem reveladas.

Foi num evento virtual que Tim Cook e a sua equipa revelaram as novidades que estiveram a preparar para o mercado. Após conhecermos os novos iPhones em setembro, era agora a vez de serem reveladas as melhorias noutras áreas e noutros produtos.

Chegaram os novos AirPods 3

A aposta da Apple no campo do áudio não é recente, mas a empresa tem reforçado a sua oferta junto dos utilizadores, com novas propostas. A mais recente novidade é o rejuvenescimento dos AirPods, que trazem um design renovado, sem pontas de silicone, estes auscultadores estão prontos a chegar ao mercado.

A grande mudança nestes novos AirPods é estética. A Apple acabou por incorporar o que tem nos AirPods Pro e assim esta nova proposta é muito similar na sua forma. Há pormenores que os distinguem, mas no geral são muito parecidos.

Uma outra melhoria que estes AirPods trazem é uma bateria mais duradoura, com 6 horas de utilização. Assim, teremos mais tempo de utilização, algo que vinha a ser pedido. Também a caixa de carregamento foi melhorada e tem agora carregamento MagSafe.

Apesar de não terem Cancelamento Ativo de Ruído ou Modo de Transparência, trazem áudio espacial. Os AirPods 3 custam 199,00 € e estão disponíveis para pré-venda hoje.

Os novos SoC M1 Pro e M1 Max

Quando apresentou o seu SoC M1 a Apple conseguiu tomar o mercado de assalto. Com níveis de desempenho acima do normal, estes eram o novo padrão. Agora a Apple voltou a elevar a fasquia e tem novas propostas no mercado. Falamos dos novos SoC M1 Pro e M1 Max.

Em termos de especificações, o salto qualitativo destes novos SoCs é grande, face ao modelo anterior. No caso do M1 Pro temos agora muito mais para explorar.

CPU até 10‑core

GPU até 16‑core

Até 32 GB de memória unificada

Até 200 GB/s de largura de banda da memória

ProRes

2x mais transístores do que o M1

70% mais rápido do que M1

Motor Neuronal

Mas a aposta da Apple foi ainda mais longe, com o Mi Max. Disposta a elevar o que já era um SoC que prometia muito, temos mesmo modelo muito mais para explorar.

CPU 10‑core

GPU até 32‑core

Até 64 GB de memória unificada

Até 400 GB/s de largura de banda da memória

57 mil milhões de transístores

Até 70% menos consumo de energia

ProRes

Motor Neuronal

Thunderbolt 4

Suporte para até quatro monitores externos

Estes dois SoC vão em breve ser os motores das novas propostas da Apple, primeiro nos MacBook Pro. Certamente que a marca os vai depois usar em muitas outras propostas.

Há novos MacBook Pro para explorarmos

Com 2 novos SoC de topo, era inevitável que a Apple fizesse uma aposta em outra novidade óbvia. Assim, surgem dois novos MacBook Pro, que prometem explorar ao máximo o que os M1 Pro e M1 Max oferecem.

Curiosamente, há muito mais para descobrir, com o regresso de 2 marcos da marca. Falamos do regresso do MagSafe, sendo abandonado o carregamento por USB-C. Também a Touch Bar foi removida, regressando as normais teclas de função.

Em termos de novidades há um desaparecimento da moldura, o que obrigou a concentrar no topo do ecrã todos os sensores. Temos assim um notch, onde toda a panóplia de sensores foi condensada, bem como a câmara, que agora é de 1080p.

O ecrã mini-LED tem mais píxeis, suporta alto contraste e 1600 nits de brilho máximo e também funciona a 120 Hz com tecnologia ProMotion. Os MacBook Pro chegam também com interface HDMI e leitor de cartão SD.

Pela primeira vez, o novo MacBook Pro estará disponível com um tamanho de 14,2", além da versão com 16". Claro que as configurações podem ser criadas quase a pedido, com os SoC M1 Pro e M1 Max a estarem disponíveis.

A autonomia das máquinas também melhorou, comparativamente às versões anteriores. Segundo a Apple, a autonomia poderá rondar as 21h.

O modelo de 14" já começou a ser vendido, desde 2 349,00 €. A versão de 16" por 2 849,00 €. Começam a ser enviados para os compradores já na próxima semana.

macOS Monterey e iOS 15.1 estão a chegar

Claro que a keynote Unleashed não se limitou às novidades no hardware. A Apple revelou os seus planos para a chegada de novas versões dos seus sistemas operativos. O macOS e o iOS vão ter novidades na próxima semana.

A grande novidade parece estar no macOS Monterey que estará pronto a chegar a todos os computadores da Apple. Esta nova versão deverá ser lançada já na próxima semana, com todas as suas novidades.

O iOS terá na mesma altura uma novidade, com a versão 15.1 a ser também lançada. Esta trará algumas melhorias já esperadas e até anunciadas. Falamos do vídeo ProRes nativa para iPhone 13 Pro e Pro Max.

Claro que a nova versão do sistema do iPhone não se ficará por aqui e mais algumas novidades vão surgir. Haverá ainda a correção de algumas falhas que estão já identificadas e precisam de ser corrigidas.

Esta foi uma keynote rica em novidades, que vão abrir muito do futuro da Apple. Os novos SoC prometem seguir a linha do anterior e dar aos utilizadores ainda mais processamento.