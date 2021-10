Como poderá uma bomba nuclear salvar a Terra de um asteroide destruidor?

A Terra tem tido sorte. Com tantos asteroides a cruzar o sistema solar, o nosso planeta tem passado ao lado de situações catastróficas. No passado, pelos vestígios conhecidos, estas rochas destruidoras fizeram grandes estragos na superfície da nossa esfera azul. Como tal, há equipas empenhadas em desenvolver uma estratégia que seja eficaz para a defesa planetária.

As linhas de orientação para o melhor método são várias. Por exemplo, uma explosão atómica não é a solução preferida para os investigadores, mas os modelos 3D ajudam os cientistas a se preparar para o pior cenário possível.

Não estamos livres de, num futuro próximo, a Terra enfrentar o seu maior desafio. O Armageddon, o tal evento que coloca um mortífero asteroide em rota de colisão com a Terra, não está descartado.

Como tal, se um dia, os astrónomos detetarem, com alguns meses de antecedência, a rota de um asteroide que venha direito a nós, a nossa única hipótese de sobrevivência será tentar usar um explosivo nuclear para o destruir.

Mas funcionaria?

Ao contrário de alguns sucessos de bilheteira melodramáticos de Hollywood da década de 1990, os cientistas da vida real não se preocupam em nada com os gigantes que esterilizam o planeta. As órbitas de quase todos os asteroides de menos de um quilómetro de diâmetro ou maiores foram mapeadas com precisão.

Sabemos que eles não serão uma ameaça tão cedo.

Disse Megan Bruck Syal, investigadora de defesa planetária do Laboratório Nacional Lawrence Livermore.

Em vez disso, o seu foco está em asteroides relativamente pequenos, aqueles do tamanho de estádios de futebol, notáveis pela sua abundância, bem como a sua capacidade de escapar aos observatórios caçadores de asteroides.

Estes são os que mais nos preocupam, porque podem surgir do nada.

Referiu a investigadora.

Este asteroide diminuto pode não parecer muito perigoso em comparação com o colosso de 10 km que chocou contra a Terra há 66 milhões de anos com resultados apocalípticos. Mas um meteoro que explodiu sobre a Sibéria em 1908 tinha apenas cerca de 60 metros de largura - e a onda de choque da explosão atingiu mais de mil metros quadrados de floresta.

Esse é o tamanho de toda a área metropolitana de Washington DC.

Explicou Megan Bruck Syal.

Recorrendo a simulações de alta fidelidade, os cientistas relataram num estudo publicado no início deste mês que um asteroide furtivo de até 0,1 km poderia ser aniquilado por um dispositivo nuclear de uma megatonelada, com 99,9% da sua massa explodida para fora do caminho da Terra.

No entanto, o asteroide teria de ser atacado pelo menos com dois meses antes do impacto previsto com a Terra.

E se a explosão em vez de ser solução for um problema ainda maior?

Idealmente, os asteroides que podem atingir o nosso planeta têm de ser identificados décadas antes do tempo. Neste caso, a esperança é que uma nave espacial vá carregada de explosivos e colida com grande impacto criando impulso suficiente para empurrar a rocha para fora do caminho da Terra.

Esta estratégia, conhecida como deflexão, terá o seu primeiro teste no próximo ano com a missão espacial Double Asteroid Redirection Test (DART) da NASA.

No entanto, um asteroide mesmo a vários anos de distância da Terra pode não ser adequado para deflexão. Nesse estágio, pode ser tarde demais para alterar suficientemente a sua trajetória com um empurrão. E se qualquer tentativa de deflexão se mostrar excessivamente zelosa, o asteroide pode partir-se em pedaços menores, mas ainda corpulentos, que podem atingir a Terra em vários pontos.

Usar uma explosão nuclear para obliterar um intruso interplanetário “será sempre o último recurso”, como explicam vários especialistas. Contudo, se não tivermos tempo para salvar o planeta de outra forma, esta é que estará "mais à mão".

Simulações 3D mostram resultados animadores

Uma equipa liderada por Patrick King, um físico do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, fez simulações 3D para ver se uma bomba nuclear poderia fornecer a salvação planetária.

Como um aspirante a Marco Inaros, um vilão da série de ficção científica “The Expanse” que planeou bombardear a Terra do espaço, ele lançou asteroides virtuais de 100 metros do nosso planeta ao longo de cinco caminhos orbitais diferentes.

Então, a Terra enviou poderosos engenhos nucleares de uma megatonelada para os ir saudar. As simulações mostraram que, quando a detonação ocorreu dois meses ou mais antes da data projetada para o impacto, foi suficiente para garantir que quase todos os fragmentos de asteroides que sobreviveram à explosão falhassem a Terra.

Portanto, quaisquer fragmentos que alcançassem a Terra provavelmente seriam pequenos o suficiente para serem queimados na atmosfera, conforme referiu Bruck Syal, um co-autor do estudo. Contudo, esta estratégia não é infalível.

Se calcularmos mal a energia necessária para destruir o alvo, poderá resultar em muitos fragmentos. E alguns podem ser grandes o suficiente para colidir com a Terra com considerável violência.

Disse Patrick Michel , um especialista em asteroides do Observatoire de la Côte d'Azur.

Ninguém quer esperar até o último momento para ver se uma ave-maria nuclear salva o mundo. Mas um dia a humanidade pode não ter escolha: a NASA estima que existam 17.000 asteroides próximos à Terra, com 140 metros de diâmetro ou maiores, que ainda são desconhecidos.

Para reduzir as hipóteses de uma emboscada de asteroide, os cientistas estão a ser pró-ativos. Um futuro telescópio espacial da NASA visa detetar dois terços destas ameaças em miniatura. O seu sucesso esperançoso será um alívio para os cientistas que fazem parte da defesa planetária que, mais do que qualquer outra pessoa, não querem que lhes escape nada.