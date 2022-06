Novo HomePod com processador S8 e som melhor para 2023

Os rumores em volta do HomePod começam a adensar-se e é muito provável que a Apple vá realmente atualizar a sua oferta neste segmento. Depois dos números terem mostrado um crescimento da coluna inteligente da Apple no mercado onde a concorrência ainda domina, a verdade é que há várias possibilidades para a empresa de Cupertino lançar em breve o novo HomePod com o processador S8 e com substancialmente melhor som.

Depois da Apple ter anunciado o fim da coluna HomePod original e de ter reforçado a oferta no HomePod mini, os rumores apontam para a nova coluna premium já em 2023.

Novo HomePod para 2023? Rumores dizem que sim

A Apple não abandona a ideia de uma coluna premium no seu catálogo. Como tal, os analistas referem que o novo HomePod com melhor processador e melhor áudio estará pronto para ser vendido em 2023.

Segundo Mark Gurman, o novo HomePod chegará no próximo ano, terá uma aparência muito semelhante à atual, mas renovado no seu hardware. O analista refere que a nova coluna inteligente virá equipada com o processador S8, o mesmo que trará o novo Apple Watch Series 8, que deveremos ver apresentado ainda este ano.

Este processador S8 será muito parecido com o S6, como é o caso do processador S7 no atual Apple Watch Series 7. Para se ter uma ideia, o processador do HomePod mini é o S5, e o S6 é 20% mais potente, então o S8 tem a capacidade de oferecer uma melhoria considerável ao HomePod de segunda geração.

O novo HomePod, apelidado internamente de B620, terá o mesmo processador S8 que o próximo Apple Watch Series S8 e assemelhar-se-á mais ao HomePod original em tamanho e qualidade de som do que o HomePod mini. Também terá um novo ecrã na parte superior que pode até ter funcionalidades multitoque.

Disse Gurman.

Mais som com novo processador

Só porque está mais próximo da coluna original do que o HomePod mini em qualidade de som não significa que tenha a mesma qualidade de som que o HomePod original. O novo processador S8, muito mais potente que o A8 do HomePod original, poderá oferecer efetivamente um salto qualitativo no som reproduzido.

A Apple conseguiu que uma pequena coluna, como é o caso da HomePod mini, conseguisse um som bom (para tirar proveito do Apple Music e de toda a sua oferta de qualidade), face ao seu hardware, e ainda assim fosse igualmente um centro de gestão dentro da plataforma HomeKit (na app Casa) e tudo isso graças ao processador S6 embutido. Claro, espera-se então que com mais poder de processamento e eventualmente com um corpo maior, o resultado seja francamente mais interessante.

Apesar dos rumores, a verdade é que a Apple em Portugal continua a não disponibilizar a coluna inteligente porque não existe Siri no idioma português de Portugal. Portanto, os preços em euros ficarão para já "relacionados" com o que vemos, por exemplo, aqui na vizinha Espanha.