China fotografou toda a superfície de Marte em alta definição e o resultado é fantástico

Marte é um planeta já disputado por várias nações. Os EUA têm missões ativas no planeta com vários robôs, entre eles a equipa Ingenuity e Perseverance da NASA. A China, também está no solo e a orbitar terras marcianas, com um rover e um orbitador.

Foi com estes equipamentos que a missão o gigante asiático conseguiu completar os seus objetivos científicos. Segundo informações da Xinhua, a missão Tianwen-1.

Os Estados Unidos não é o único país com missões ativas em Marte. Enquanto o helicóptero Ingenuity e o rover Perseverance recebem a maioria da atenção e surpreendem-nos com as suas descobertas, a China implantou com sucesso um rover e um orbitador no planeta vermelho.

Tianwen-1 chegou a Marte em fevereiro de 2021. Em maio de 2021, o módulo terrestre e o rover passaram com sucesso pela atmosfera marciana e aterraram na Utopia Planitia, uma enorme bacia de impacto em Marte. O orbitador permaneceu em órbita para apoiar a missão, captando imagens e outros dados científicos, bem como mantendo a ligação de comunicações com a Terra.

Marte pelos olhos da China

Durante a sua missão, o rover e o orbitador, que têm um total de 13 instrumentos científicos, recolheram 1.040 GB de dados, incluindo imagens de alta resolução de Marte. Trata-se de uma enorme quantidade de informação que, segundo a Administração Nacional do Espaço da China (CNSA), ainda está a ser processada e será divulgada ao longo dos próximos meses.

Enquanto esperamos para explorar em pormenor algumas das áreas mais intrigantes de Marte, a CNSA partilhou uma série de imagens iniciais. Estas mostram-nos a peculiar paisagem marciana, com as suas características dunas, vulcões e crateras de pó vermelho-alaranjado, e mesmo o Polo Sul, assim como as falésias e cristas dos Valles Marineris.

De acordo com a informação partilhada pela agência, a imagem de capa deste artigo corresponde a uma imagem captada de uma montanha com um diâmetro de 456 km e uma altura de 18 km, onde se destacam diferentes colapsos geológicos circulares.

As características geográficas dos desfiladeiros Valles Marineris não foram deixadas de fora destas captações iniciais partilhadas pela CNSA. Esta é uma área que se estende ao longo de 4.000 km de leste a oeste. O seu nome é uma homenagem à sonda Mariner 9 da NASA, que a descobriu nos anos 70.

O orbitador também captou várias imagens do Polo Sul, uma das áreas de maior interesse para os cientistas. Alguns estudos afirmam que lugar esconde depósitos subterrâneos de gelo de água e dióxido de carbono congelado, conhecido como gelo seco. Outros, contudo, rejeitam esta teoria e dizem que os resultados poderiam ser rocha vulcânica.

Conforme podemos ver na imagem a seguir, o orbitador Tianwen-1 também fotografou a Arabia Terra, uma enorme região montanhosa localizada no hemisfério norte de Marte e considerada um dos terrenos mais antigos do planeta.

As crateras e a erosão ao longo de milhares de anos dominam a paisagem. Um exemplo disso temos é esta imagem de uma cratera de aproximadamente 91 km. A captura mostra as características geomorfológicas do seu aro, embora infelizmente esta imagem, ao contrário das anteriores, não tenha sido partilhada a cores.

Qual será o futuro da missão Tianwen-1?

Com o início do inverno marciano, bem como as más condições climatéricas, o rover entrou em modo inativo no dia 18 de maio. Permanecerá neste estado durante cerca de cinco meses, quando será reativado para uma maior exploração científica.

O orbitador, entretanto, testará os seus sistemas antes de começar a perseguir o seu próximo objetivo.

Importa referir que a China já prepara a missão Tianwen-3, com a qual espera trazer amostras de solo marciano de volta à Terra em 2031. Este é um objetivo muito ambicioso, uma vez que chega dois anos antes da missão EUA-Europa trazer para Terra as amostras recolhidas pelo rover Perseverance.