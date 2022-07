Descontos de Ficção Científica na PlayStation Store

Como já se devem ter apercebido, trata-se de mais uma campanha da Playstation Store que arrancou recentemente.

E, tal como o nome não deixa margem para dúvidas, o tema desta campanha promocional é precisamente, jogos de Ficção Científica.

Arrancou recentemente a mais nova campanha promocional da Playstation Store: "Descontos de Ficção Científica".

Até o próximo dia 13 de julho, esta campanha disponibiliza alguns dos melhores jogos de ficção cientifica lançados nos últimos tempos, no universo Playstation, com descontos bastante interessantes.

E são bastantes e variados, os jogos em promoção, incluindo alguns grandes sucessos como Detroit: Become Human, Marvel's Guardians of the Galaxy: Edição Digital Deluxe, Fallout 4 ou Generation Zero. Apesar de se tratar de uma campanha com a temática da ficção cientifica há jogos para vários gostos.

Como podem ver pela lista imediatamente abaixo, os fãs de jogos deste género, poderão encontrar bastante oferta nesta Campanha de Descontos de Ficção Científica da Playstation Store:

Among Us: 2,99€

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle: 13,99€

BioShock Infinite: The Complete Edition: 9,99€

Control: 8,99€

Deep Rock Galactic (Playstation 5 e Playstation 4): 17,99€

Detroit: Become Human: 14,99€

Digimon World: Next Order: 9,59€

Conjunto Triplo STAR WARS da EA: 29,69€

Fallout 4: 9,99€

Generation Zero: 10,49€

JETT: The Far Shore: 17,99€

Life is Strange: True Colors – Edição Deluxe (Playstation 5 e Playstation 4): 34,99€

Marvel's Guardians of the Galaxy: Edição Digital Deluxe (Playstation 5 e Playstation 4): 39,99€

Plants vs. Zombies Garden Warfare: 4,99€

Subnautica (Playstation 5 e Playstation 4): 14,99€

Titanfall 2: Edição Ultimate: 5,99€

XCOM 2 Collection: 8,99€ (Antes: 89,99€);

Coimo podem ver, trata-se de mais uma campanha promocional da Playstation Store repleta de boas alternativas. Com o aproximar do verão e respetiva férias, nas quais o tempo é um pouco mais abundante, estes jogos podem parecer um pouco mais atrativos, certo?