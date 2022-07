MIT propõe a utilização de “bolhas espaciais” para arrefecer a Terra

Enquanto alguns cientistas avisam que a geoengenharia é uma perigosa distração do verdadeiro trabalho necessário para reduzir as emissões, outros defendem que é preciso avaliar todas as opções. É aí que entram as bolhas espaciais da equipa do MIT.

O MIT propôs a utilização de "bolhas espaciais" para arrefecer a Terra. Descubra quais as suas ideias.

Uma equipa de investigadores do MIT está a investigar um método para combater os efeitos das alterações climáticas, revela um comunicado de imprensa. Eles propõem a utilização de "bolhas espaciais" para refletir a luz solar para longe da Terra.-

Forma mais segura de geoengenharia solar

O método da equipa do MIT é uma nova forma de geoengenharia solar, concebida para refletir a luz solar para longe da Terra, de modo a arrefecer o nosso planeta e prevenir os piores efeitos das alterações climáticas.

A técnica de geoengenharia solar mais estudada envolve a injeção de partículas de aerossol refletoras na atmosfera superior. No entanto, o potencial impacto negativo de tal método ainda não é totalmente compreendido, o que significa que está longe de ser visto como uma opção viável.

A abordagem dos cientistas do MIT seria um pouco diferente. Em vez de injetar partículas na atmosfera, a sua abordagem refletiria o calor do sol do espaço, o que significa que não teriam de ser injetadas partículas potencialmente nocivas na nossa atmosfera.

Os investigadores estão a estudar a possibilidade de posicionar um escudo feito de "bolhas espaciais" no ponto Lagrange 1, um ponto orbital relativamente estável no espaço, onde a atração gravitacional da Terra e do sol se evapora. O Telescópio Espacial James Webb, por exemplo, é posicionado no Ponto Lagrange 1.

O maior obstáculo para este método está, sem dúvida, na logística. Os cientistas do MIT acreditam que o escudo da bolha teria de ser aproximadamente do tamanho do Brasil. No entanto, acreditam que as bolhas poderiam ser fabricadas no espaço, reduzindo quaisquer custos de lançamento. Estão atualmente a fazer experiências no laboratório com "bolhas espaciais" feitas de silício.

Em experiências preliminares, conseguimos inflar uma bolha de película fina a uma pressão de 0,0028 atm, e mantê-la a cerca de -50°C (para aproximar condições espaciais de pressão zero e temperatura quase nula).

Disseram os investigadores num comunicado de imprensa.

Serão as bolhas espaciais um salva-vidas para a humanidade?

Crucialmente, os investigadores do MIT também escreveram que a sua solução de geoengenharia solar seria "totalmente reversível", presumivelmente significando que as bolhas poderiam ser rapidamente rebentadas se descobrissem que estão a ter um efeito indesejável no nosso planeta.

Isto é muito importante, uma vez que ainda não compreendemos completamente toda a complexidade da própria mudança climática, quanto mais a dos métodos de geoengenharia.

A nossa compreensão da mudança climática, que estamos a causar involuntariamente neste momento ainda tem limitações, especialmente quando se trata de impactos mais futuros. A nossa compreensão do que aconteceria se manipulássemos intencionalmente o clima à escala global é ainda menor.

Disse Linda Schneider, uma especialista internacional em política climática, numa entrevista.

É claro que é necessária mais investigação, apesar do facto de as "bolhas espaciais" serem, no papel, uma forma mais segura de geoengenharia solar. No entanto, se os piores efeitos das alterações climáticas se tornarem realidade, como provavelmente se tornarão, esta proposta poderá servir como um salva-vidas para a humanidade.

Leia também...