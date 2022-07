Governo estima poupança de 14% na eletricidade! Saiba porquê…

A guerra entre a Rússia a e Ucrânia tem tido um impacto ao nível mundial. Isso nota-se especialmente ao nível de energia e também ao nível dos cereais.

De acordo com informações recentes, o Governo estima uma poupança de 14% na eletricidade por causa do mecanismo ibérico de limitação de preços.

Eletricidade: Poupança média diária de 38 euros por MWh (megawatt hora)

O Governo estima que nos primeiros 15 dias de aplicação, o mecanismo ibérico de limitação dos preços grossistas da eletricidade, por via de um preço de referência para o gás natural, permitiu economizar, em termos líquidos, 14% face ao que aconteceria se o mecanismo não tivesse sido implementado, segundo revela o Expresso.

O Ministério do Ambiente indicou que a aplicação do mecanismo "permitiu que as famílias e as empresas com contratos de fornecimento de eletricidade expostos ao preço do mercado spot/à vista de eletricidade beneficiassem de uma poupança média diária de 38 euros por MWh (megawatt hora), correspondendo a uma redução média diária de cerca de 14%".

Esta poupança de 14% tem já em consideração o facto de ao preço grossista diário no mercado ibérico acrescer uma parcela de compensação (a suportar pelos consumidores), destinada a ressarcir as centrais alimentadas a gás pelo facto de estarem a oferecer no mercado preços de eletricidade abaixo dos que teriam de cobrar para recuperar integralmente os seus custos reais com aquisição de gás.

Segundo o Ministério do Ambiente...

as famílias e as empresas expostas ao mercadospotde eletricidade suportaram um preço médio de 237,84 euros por MWh graças à existência do mecanismo, por contraponto ao valor de 275,90 euros por MWh que pagariam se esta medida não tivesse sido aplicada

De acordo com informações obtidas pelo Expresso, a esta poupança corresponderá, nos primeiros 15 dias de aplicação do mecanismo, um benefício acumulado da ordem dos 27 milhões de euros para os consumidores portugueses.

Para já o mecanismo ibérico estipula um preço de referência para o gás natural de 48,75 euros por MWh, o que contrasta com os 116 euros a que a cotação do gás chegou a 30 de junho.

O Governo espanhol estimou um benefício cumulativo da medida da ordem dos 250 milhões de euros nos primeiros 15 dias, o que aponta, como era esperado ainda antes da aplicação do mecanismo, para vantagens maiores desta intervenção em Espanha do que em Portugal. Esta informação foi publicada num comunicado.