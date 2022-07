WhatsApp para iOS permitirá aos utilizadores esconder o seu estado online de todos

O WhatsApp para iOS tem aperfeiçoado as suas funcionalidades de forma a ir ao encontro de vários pedidos dos utilizadores. Como tal, o serviço da Meta está a trabalhar em mais uma funcionalidade muito solicitada. Isto é, no iOS irá em breve ser possível esconder o estado Online de todos.

Esta função virá numa atualização futura, e já está em desenvolvimento. Estas são as informações para já partilhadas.

WhatsApp quer reforçar a privacidade das suas mensagens

Tal como foi detetado pelo site WABetaInfo, o WhatsApp irá em breve permitir esconder o seu estado online de toda a gente. A partir de agora, os utilizadores podem optar por mostrar a sua informação "Last Seen (última vista)" aos contactos, a algumas pessoas, ou a ninguém.

Para uma futura versão da aplicação, o WhatsApp permitirá aos utilizadores seguir uma abordagem semelhante à utilização online.

A publicação explica como é que esta funcionalidade vai funcionar:

Será possível configurar quem pode ver quando estamos online dentro das nossas últimas configurações vistas graças a duas novas opções: "Todos" e "O mesmo que foi visto na última vez". Por exemplo, se escolher "Os meus contactos" para "Último visto" e "O mesmo que foi visto na última vez" para "online", significa que os não-contactos não poderão ver quando estiver online.

Esta nova funcionalidade de privacidade está a ser desenvolvida ao mesmo tempo que o WhatsApp está também a preparar outra função importante, a capacidade de editar uma mensagem. Já passou bastante tempo desde que a aplicação começou a permitir aos utilizadores apagar mensagens, mas nunca trouxe a capacidade de as editar - que finalmente está a mudar numa futura atualização.

Por falar em editar as mensagens...

A capacidade de editar e apagar mensagens está também a chegar a uma ferramenta de conversa do sistema operativo do iPhone, a app Mensagens no iOS 16. Embora tenha gerado alguma controvérsia, ser capaz de editar e apagar uma mensagem pode ser muito útil quando se escreve mal uma palavra ou se envia a informação errada a uma pessoa num chat.

Por último, mas não menos importante, WABetaInfo informa que a WhatsApp está finalmente a preparar uma nova versão de reação às mensagens. De acordo com a publicação, o WhatsApp já está a lançar aos beta testers públicos a capacidade de reagir a uma mensagem com qualquer emoji, tal como a Instagram faz na sua funcionalidade Mensagens diretas.