E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos da chegada do novo POCO M2 Pro, da chegada do 5G a Portugal, da Xiaomi Mi Band 5, de novidades na Canon, e muito mais.

De acordo com algumas fontes chinesas, as marcas Huawei e Honor estão prestes a lançar no mercado computadores portáteis direcionados para o mundo gaming.

As informações adiantam que os laptops serão praticamente os mesmos, apenas a marca é diferente. Os equipamentos podem chegar já neste mês de julho ou em agosto.

Nos últimos tempos muito se tem falado de novos produtos do ecossistema Xiaomi que são lançados sob as suas várias marcas. Muitas vezes, esta renomeação apenas acontece para colocar os mesmo produtos em mercados diferentes, ainda que não haja um mercado específico para cada marca. Agora o mesmo aconteceu com no POCO M2 Pro. Este modelo acabou de ser lançado e surge como uma recriação do Redmi Note 9 Pro.

Existem, no entanto, pormenores que marcam a diferença. Conheça então o novo POCO M2 Pro.

Com a COVID-19, os empresários em Portugal, afetados pelas medidas sanitárias, viraram-se para o desenvolvimento de produtos para combater a pandemia. A MTEX NS, por exemplo, que durante mais de 10 anos se dedicou ao mercado têxtil digital e de labelling, procura agora tirar proveito da sua força de produção, ao mesmo tempo que serve um mercado que necessita de soluções.

A empresa conta agora com equipamentos da linha Cleancare – PHYS, PURE e VENTUS – dotados de tecnologias de última geração.

O campo magnético da Terra tem sido alvo de muita atenção e alguma preocupação. Conforme o que temos visto, as alterações que são sentidas estão a deixar os cientistas e investigadores intrigados. Agora, novos dados referem que alterações na direção do campo magnético da Terra podem acontecer 10 vezes mais depressa do que se pensava anteriormente.

Esta informação permite projetar uma nova visão sobre o fluxo giratório de ferro a 2800 quilómetros abaixo da superfície do planeta e como este metal influenciou o movimento do campo magnético durante os últimos cem mil anos.

A Samsung prepara grandes novidades para serem apresentadas ao público. A nova linha Galaxy Note da marca sul-coreana é aguardada já para o próximo mês de agosto e as expetativas estão em alta.

Para aguçar ainda mais a curiosidade dos fãs, um leak ao Samsung Galaxy Note 20 Ultra mostra o smartphone num vídeo de hands-on.

Há novidades no que diz respeito ao calendário da ANACOM relativo ao leilão do 5G. A COVID-19 veio obrigar a mudanças a vários níveis e um dos impactos será no 5G cujo leilão só se irá iniciar em outubro de 2020.

O encerramento do leilão só acontecerá em dezembro de 2020, o que significa que a conclusão dos procedimentos de direitos de utilização de frequências (DUF) só acontecerá em janeiro ou fevereiro de 2021.

Não é novidade que o planeta nos tem enviado sinais do desgaste provocado por nós, seres humanos. A sobre-exploração de solos, a sobreprodução de carne animal, a emissão de azoto para a atmosfera e a poluição associada a vários hábitos da vida moderna são algumas das causas dessa degradação. Por isso, são muitos os estudos que procuram perceber o caminho a ser tomado e as alterações necessárias, para que a Terra não sofra ainda mais com a nossa presença.

Assim, a confirmar vários outros estudos, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura descobriu que o setor pecuário é responsável por cerca de um terço de todas as emissões de azoto para atmosfera, a nível global.

A Xiaomi acabou de anunciar a data para o lançamento da tão aguardada versão global da Mi Band 5. A smartband que já conquistou a China, será sucesso garantido também pelo mundo ocidental.

Mas além da Mi Band, haverá mais novidades a chegar ao ecossistema Xiaomi.

Marte está no foco das agências espaciais e depois de voltar à Lua, a NASA vai preparar o assalto ao planeta vermelho lá para 2033. Contudo, segundo cientistas norte-americanos, feitos os cálculos das órbitas entre a Terra e Marte, concluiu-se que tais viagens seriam mais rápidas, eficientes se a viagem passar por Vénus.

Estes cientistas da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, defendem que na ida da Terra a Marte, Vénus poderá ser muito importante.

A Cubot é, assumidamente, uma marca que ataca o segmento de gama média/baixa dos smartphones. Neste percurso temos assistido a lançamentos interessantes face ao preço associado às especificações oferecidas.

O Cubot X30 é um dos mais recentes anúncios, onde se destaca o módulo de 5 câmaras na traseira. Mas há mais.

A quase meio ano do lançamento da PlayStation 5 ainda há algumas características por descobrir. A Sony já desvendou o design daquela que deverá ser a consola mais poderosa da atualidade assim como algumas especificações.

Depois de conhecermos como serão as caixas dos jogos da nova PlayStation 5, há um rumor recente que indica que a nova versão da consola poderá rodar jogos das suas antecessoras.

A Canon anunciou recentemente as novas EOS R5 e a EOS R6, duas avançadas câmaras mirrorless full frame que se juntam agora ao revolucionário Sistema EOS R, construído com base na Baioneta RF – uma aposta já a pensar no futuro.

A EOS R5 oferece imagens de 45 megapixels até 20fps1 e é a primeira mirrorless full frame a alguma vez gravar internamente em RAW de 8K de até 29.97fps, e em 4K até 120p. A EOS R6 é perfeita para entusiastas e profissionais que pretendam fazer a transição para mirrorless e capta imagens de 20.1 megapixels a 20fps1, vídeo 4K de até 60p e Full HD até 120p.

A Apple, ao que tudo indica, tem planos para lançar os seus óculos de realidade aumentada dentro de pouco tempo, provavelmente já no início do próximo ano. Este produto poderá ser mais uma extensão do ecossistema Apple.

Para que os Apple Glass não seja mais um fracasso, considerando tudo o que já foi criado no segmento, a Apple tem um longo caminho de desenvolvimento pela frente. Assim, as primeiras unidades de teste parece que já estão a ser produzidas.