PlayStation 5 pode rodar jogos da PS1, PS2, PS3 e PS4

A quase meio ano do lançamento da PlayStation 5 ainda há algumas características por descobrir. A Sony já desvendou o design daquela que deverá ser a consola mais poderosa da atualidade assim como algumas especificações.

Depois de conhecermos como serão as caixas dos jogos da nova PlayStation 5, há um rumor recente que indica que a nova versão da consola poderá rodar jogos das suas antecessoras.

Não, ainda não se sabe tudo sobre a poderosa PlayStation 5. Há características que ainda não foram reveladas que podem surpreender qualquer um. O mais recente rumor indica que a PlayStation 5 poderá rodar jogos da PS1, PS2, PS3 e PS4. A revelação foi feita no Twitter por renka_schedule que revelou que “um grande número de títulos da PS1/PS2/PS3 e várias gerações de consolas de jogos podem ser armazenadas e usadas pela biblioteca de jogos na cloud.” Relativamente à retro compatibilidade com jogos para a PS4 sabemos que a PS5 terá esse suporte, mas não se sabe se será para todos os títulos. A Sony revelou que dará compatibilidade aos 100 jogos mais populares.

No seguimento da revelação, é referido que a PS5 poderá ter um hypervisor (máquina virtual) para executar jogos mais antigos.

De relembrar que a PS5 virá com uma super rápida drive de armazenamento que garantirá velocidades de (pelo menos) 5GB/segundo. As diferenças para a PS4 são abismais! Por exemplo, em termos de carregamento, a nova PS5 demorará apenas 0,27 segundos a carregar 2GB. Na PS4 1 GB demorava 20 segundos.

Outro ponto forte é que não haverá instalação de jogos. Não é preciso esperar muito tempo para jogar após um patch. Além do incrível desempenho do SSD personalizado do PS5, esta chegará com 16 GB de RAM DDR6. Tal característica permitirá jogar a uma velocidade estonteante, muito superior à conseguida pela PS4 e até mesmo PS4 Pro. Ainda relativamente à drive SSD, é expectável que seja a SSD Samsung 980 Pro.

Nos próximos dias deverá saber-se mais detalhes sobre esta super retro compatibilidade ao nível dos jogos.