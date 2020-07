Startup do Canadá lança mercado móvel

O ser humano possui uma incrível capacidade de adaptação. Assim, perante qualquer adversidade, ele contorna-a e ainda consegue tirar proveito da solução. Com a atual situação que se vive no mundo, esta ideia de adaptação atingiu um outro nível.

Depois de, por exemplo, os pequenos comércios se estrearem no digital, eis que surge, no Canadá, um mercado móvel.

Adaptações face à COVID-19 com mercado móvel

Se habita ou habitou num meio rural, já ouviu provavelmente a carrinha do peixeiro, do padeiro e até da fruta. Esses veículos têm o objetivo de facilitar a vida dos consumidores, levando até si produtos frescos. No Canadá foram mais longe e uma startup pretende lançar ainda este mês o mercado móvel. Ou seja, um camião gigante que andará pelas estradas, com os vários produtos essenciais.

A COVID-19 exige diariamente uma adaptação por parte das superfícies de atendimento ao público. Assim sendo, e tendo em conta as várias regras em vigor para proteção dos consumidores, a Grocery Neighbour criou um mercado móvel que levará aos consumidores produtos frescos, como peixe, carne, queijos, frutas e legumes, e produtos secos, como pão e cereais.

Mercado sobre rodas

De modo a garantir a segurança de todos os clientes, o mercado móvel será como um túnel, sendo que as pessoas entram por um lado e saem obrigatoriamente pelo outro. Depois, cada consumidor poderá gastar até 5 minutos dentro do camião.

Segundo o CEO da empresa Frank Sinopoli, o mercado móvel irá seguir um percurso fixo, com horários estabelecidos. Dessa forma, cada morador poderá realizar a sua lista de compras em casa, sair à hora da passagem e comprar em segurança. Além disso, os consumidores poderão acompanhar o percurso e consultar os horários através da aplicação da Grocery Neighbour.

A startup espera ter 1000 camiões a circular pelas estradas do Canadá e dos Estados Unido. Conforme o plano, as primeiras chegarão ainda este mês, contando a Região Metropolitana de Toronto com 3, os subúrbios do Canadá com 5 e um número ainda indefinido para as cidades americanas.

Este projeto vem ajudar aqueles que dispensam os serviços de entrega dos supermercados e ainda apreciam o processo de compra dos seus produtos. Assim, o mercado móvel pode ser uma opção muito mais segura e prática.