Cliente NOS? Arrume o comando da BOX e use esta app

Hoje em dia é comum termos nas nossas casas equipamentos dos operadores que nos fornecem comunicações. As boxes inteligentes foram uma das apostas nos últimos anos e com elas vem sempre o comando físico.

No entanto, como os comandos sofrem sempre algum desgaste e por vezes desaparecem, nada melhor que uma app para o efeito. Conheça a app da NOS que substitui o comando físico.

Pode arrumar o comando da box NOS

A App NOS Comando TV é uma aplicação gratuita que permite controlar as boxes Iris ou UMA através do smartphone. Não é necessário fazer login, basta estar liga à rede Wi-Fi da sua casa. As funcionalidades da App são adaptadas de acordo com a box que está a ser controlada.

A App esta disponível para clientes Iris e em versão teste para os clientes UMA com smartphones iOS – versão iOS 10 ou superior – e Android – versão Android 4.3 ou superior.

A App Comando TV permite:

Mudar de canal

Controlar a emissão de um programa

Pesquisar ou selecionar um canal específico

Ajustar o volume

Navegar no menu

Ligar e desligar a box

Controlar a TV por voz se tiver uma box UMA

Controlar todas as boxes de casa (Iris e UMA)

O comando por voz está apenas disponível para clientes UMA. Basta clicar uma vez na tecla com o símbolo da voz e fazer uma das seguintes pesquisas:

Ver [nome do canal]

Pesquisar [nome do programa]

Procurar [nome do ator]

Agora que já conhece a app para controlar a sua box da NOS, já pode arrumar o comando físico. Experimentem e quem usou também pode dar o feedback.

