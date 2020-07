Samsung Galaxy M41 poderá trazer uma bateria de quase 7.000 mAh

A Samsung parece estar decidida a apostar em smartphones com baterias potentes. Depois de informarmos acerca do modelo M31s que virá com uma bateria de 6.000 mAh, agora há mais informações a indicar que o novo Samsung Galaxy M41 vai trazer uma bateria com quase 7.000 mAh.

Estas novidades são importantes, pois a autonomia de um equipamento é, atualmente, um dos aspetos mais importante para os utilizadores na altura da compra.

Samsung prepara um Galaxy com bateria de quase 7.000 mAh

De acordo com informações recentes, a empresa sul-coreana está a preparar um novo smartphone da linha Galaxy. Designado para já de Samsung Galaxy M41, este equipamento terá uma autonomia superior à maioria, uma vez que virá equipado com uma bateria de quase 7.000 mAh.

Em valores certos serão 6.800 miliamperes por hora que deverão constar nas especificações do novo produto da Samsung.

O Samsung Galaxy M41 será um possível sucessor do Galaxy M40, lançado em junho do ano passado.

Alguns pormenores sobre este Galaxy M41 foram divulgados depois que o smartphone foi certificado por uma entidade reguladora da China.

De acordo com o site SamMobile, a poderosa bateria de 6.800 mAh tem a codificação de EB-BM415ABY, e foi aceite e registada pelas autoridades chinesas no dia 28 de junho de 2020.

Com estas informações, podemos então esperar que a marca sul-coreana lance um equipamento com uma capacidade de autonomia surpreendente. Para além disso, esta capacidade da bateria seria já próxima à apresentada por alguns tablets, como por exemplo do Galaxy Tab S6 Lite e o Galaxy Tab S5e, ambos com uma bateria de 7.040 mAh.

No entanto ainda mais nada se sabe acerca deste componente, ou se virá mesmo com o Galaxy M41 até porque outras fontes falam no Samsung Galaxy M51.

Para além disso, também não há qualquer informação quanto a preço e data de lançamento deste novo smartphone no mercado.

Leia também: