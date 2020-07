Empresa portuguesa lança um sistema inovador de esterilização

Com a COVID-19, os empresários em Portugal, afetados pelas medidas sanitárias, viraram-se para o desenvolvimento de produtos para combater a pandemia. A MTEX NS, por exemplo, que durante mais de 10 anos se dedicou ao mercado têxtil digital e de labelling, procura agora tirar proveito da sua força de produção, ao mesmo tempo que serve um mercado que necessita de soluções.

A empresa conta agora com equipamentos da linha Cleancare – PHYS, PURE e VENTUS – dotados de tecnologias de última geração.

Chegada a era Covid-19, o contexto no país e no mundo requer soluções imediatas para possibilitar a vida comunitária durante e pós-pandemia. Por outro lado, a atividade empresarial necessita de frentes de produção para que a sua força de trabalho não pare por completo. A empresa MTEX NS, considerando os fatores já elencados, reuniu o seu leque de valências industriais e criou novas ofertas.

Linha Cleancare – a servir a nova realidade do mercado em contexto de pandemia

Esta linha de produtos apareceu para atuar em várias frentes, mas com o objetivo comum: servir a nova realidade do mercado atingido pela pandemia. Assim, a prioridade inicial foi a de disponibilizar soluções quase imediatas. Foi o caso dos produtos: Social Masks e do Ventus – um ventilador portátil.

Em simultâneo, com o foco no comércio e nas empresas, a MTEX NS dedicou-se a desenvolver dois equipamentos revolucionários para o mercado: a PHYS e a PURE.

A PHYS é um sistema de esterilização patenteado que combina luz ultravioleta C com ozono, recorrendo aos processos mais eficazes no combate à Covid-19. Foi concebida e desenvolvida pela MTEX NS e conta com o apoio do Departamento de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e do CITEVE.

Sistema inovador de esterilização

Este equipamento destina-se à esterilização de roupa, calçado e acessórios, podendo ser utilizada quer por empresas/instituições, quer por particulares.

A PURE é um sistema de purificação e esterilização de ar que combina a filtragem (através de diferentes tipos de filtros) com a luz ultravioleta C. Destina-se, por exemplo, a restaurantes, escritórios, spas, ginásios, casas particulares, entre outros cenários.

De referir que todos os equipamentos da linha Cleancare – PHYS, PURE e VENTUS – são dotadas de tecnologia IoT.

