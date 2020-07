Samsung poderá estar a preparar nova smartband de baixo custo

A Galaxy Fit e Galaxy Fit e são as smartbands mais acessíveis da Samsung. Estes dois produtos permitem, essencialmente, monitorizar a atividade física diária e o sono, com resistência a água (5ATM) e sensor de batimentos cardíacos.

Agora, há informações que revelam que poderá estar para chegar um sucessor.

Samsung Galaxy Fit, o sucessor estará para chegar

A smartband Samsung Galaxy Fit apresenta-se com um ecrã AMOLED de 0,95″ a cores, Bluetooth 5.0, inclui sensor de batimentos cardíacos, acelerómetro e giroscópio. A bateria tem autonomia para 7 a 8 dias e ainda é à prova de água (5ATM). Através dela é possível monitorizar até 10 atividades físicas, além da monitorização do sono e da atividade diária.

É claro que funciona também como uma extensão do smartphone com receção das várias notificações.

Existe também a versão Galaxy Fit e que, basicamente, é uma versão mais básica da anterior. Tem ecrã mais pequeno, de 0,74″, n inclui giroscópio, mas a autonomia e funcionalidades são semelhantes entre elas.

Uma descoberta recente na lista FCC dá conta que um wearble com o número de modelo SM-R220 e pelos documentos associados, parece referir-se a uma smartband básica.

Os documentos de teste revelam um dispositivo com bateria de 154 mAh, o que se revela uma maior capacidade, relativamente às anteriormente mencionadas. A versão Galaxy Fit, por exemplo, tem bateria de 120 mAh. Há a indicação que terá suporte de Bluetooth Low Energy, o habitual nos gadgets semelhantes.

As informações não vão muito além do que foi descrito. Resta assim aguardar por desenvolvimentos. Possivelmente em agosto, além do Note 20, poderemos ficar a conhecer as novidades ao nível dos wearables onde poderá estar integrada esta opção.