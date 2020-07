Os serviços de streaming são cada vez mais uma presença no nosso dia a dia e uma fonte de rendimento elevada para quem apostou neles. Cada vez mais os utilizadores escolhem esta forma de consumir música, abandonando métodos ilegais.

No topo da oferta do mercado temos há vários anos o Spotify, que voltou a reforçar a sua posição no primeiro trimestre de 2020. Continua a bater a concorrência, em especial o Apple Music e a sua oferta.

O Spotify ainda domina totalmente este mercado

Se para os utilizadores o streaming é uma forma simples de aceder a música sem limites, para as empresas é certamente uma fonte de rendimento considerável. A cada trimestre, novos valores são revelado e mostram que há cada vez mais aderentes, em especial das componentes premium.

Os dados mais recentes da Counterpoint Research revelam que o mercado do streaming de música cresceu para os 394 milhões de utilizadores. O confinamento e o isolamento social provocado pela COVID-19 levou a que os utilizadores aderissem a estes serviços, em especial às vertentes pagas.

Serviços de streaming cresceram devido à COVID-19

Os dados apresentados mostram que o Spotify continuou a liderar as tabelas do primeiro trimestre de 2020. Este serviço de streaming tem uma quota de mercado de 30% em termos de receita e 33% em termos de assinaturas pagas. Representa já um em cada três assinantes.

Em comparação, a Apple e o seu serviço Apple Music conseguem 25% da receita que este serviço de streaming de música gera. Na área de assinaturas pagas, o serviço da Apple conta com 21% do mercado, ficando em segundo lugar. A Amazon fecha o lote dos primeiros, ficando assim em terceiro lugar.

Cada vez mais utilizadores pagam estes serviços

Ainda assim, fica também patente que está a tornar-se cada vez mais difícil conseguir angariar novos utilizadores para estes serviços. Surpreendentemente, converter estes em assinantes tem sido simples, em especial nos últimos meses, graças à COVID-19 e ao confinamento.

Com a chegada a novos mercados, todos estes serviços têm a possibilidade de crescer e angariar novos utilizadores. A escolha cabe aos utilizadores, que procuram sempre o fator preço e as ofertas feitas para esta escolha.