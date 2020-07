COVID-19: Recorde no downloads de apps, uso e consumo de dados

A COVID-19 levou milhões de pessoas a confinar. Ao contrário de outros tempos, a tecnologia ajudou a passar os tempos menos bons e isso reflete-se nas estatísticas. Segundo um estudo recente, atingiram-se recordes no número de downloads de apps, uso e consumo de dados.

Para se ter uma ideia, o uso de apps cresceu 40% no segundo trimestre de 2020 face ao período homólogo de 2019.

Os dados são da empresa App Annie que publica com alguma frequência informações sobre a utilização de apps, uso e respetivo consumo de dados. De acordo com o relatório recente, atualização de apps cresceu 40% face a 2019 (isso mesmo, 40% !!!).

Contas feitas significa que os utilizadores passaram mais de 200 mil milhões de horas em apps durante o mês de abril. Além disso, os gastos dos utilizadores em apps atingiram um recorde de US $ 27 bilhões no segundo trimestre. O download de apps alcanço os 35 mil milhões.

Quais o tipo de apps mais usadas no Android?

Mas o estudo revela outros números interessantes. As apps que não são de jogos representaram mais da metade (55%) dos novos downloads no Android e 70% dos no iOS. Mais especificamente, as principais categorias fora dos jogos incluem “Ferramentas” e “Entretenimento” no Google Play e “Foto e vídeo” e “Entretenimento” no iOS. Mas há outras categorias que tiveram um forte crescimento, incluindo “Negócios”, “Saúde e fitness” e “Educação”, que tiveram crescimento trimestral em downloads de 115%, 75% e 50%, respetivamente, na Google Play.

No iOS, as apps de “Health and Fitness”, “Shopping” e “Medical” registaram um forte crescimento de 30%, 25% e 20% entre os trimestres.

Os jogos representaram uma receita de US $ 19 mil milhões, um aumento de 15% em relação ao trimestre anterior. O Google Play teve um crescimento considerável de 25% em relação ao trimestre anterior, o que corresponde a duas vezes a taxa de crescimento no iOS.

As apps que não são de jogos representaram 35% dos gastos no iOS. Os EUA e a China foram os maiores contribuidores em jogos e apps que não são de jogos para iOS no trimestre. No entanto, os EUA tomaram notavelmente a posição de topo como o maior mercado de jogos para consumidores – um lugar anteriormente ocupado pela China – com crescimento de 30% no trimestre em relação ao trimestre anterior.

Os não jogos representaram 15% dos gastos no Google Play. Os EUA, o Japão e a Coreia do Sul foram os maiores mercados de não jogos e jogos no Google Play.

As principais categorias do Google Play, além de “Jogos”, incluíam “Social” e “Entretenimento”. O crescimento na categoria “Entretenimento” foi impulsionado principalmente pela Disney + e Twitch, revela a App Annie.

No iOS, “Entretenimento” e “Foto e vídeo” foram as maiores categorias de gastos do consumidor, além de “Jogos”. Aqui, o TikTok impulsionou o crescimento da categoria “Foto e vídeo”, tornando-se a app de maior bilheteira no iOS na App Store do mundo globalmente no segundo trimestre de 2020, graças às vendas de presentes virtuais.

Embora grande parte da atividade que ocorre em dispositivos móveis durante a pandemia esteja relacionada com a diversão – como assistir a vídeos ou jogar jogos, por exemplo – o destaque neste trimestre vai para apps relacionadas com trabalho/teletrabalho.

O Zoom, por exemplo, tornou-se o número 2 de apps mais descarregadas globalmente no segundo trimestre de 2020. O Google Meet ocupa a posição 7.

O TikTok foi a principal app de downloads e de receitas, e o número 7 de mais utilizadores ativos mensais. Isso provavelmente mudará nos próximos meses, devido à sua proibição na Índia.