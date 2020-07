É oficial: Chegou o POCO M2 Pro… uma recriação do Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Nos últimos tempos muito se tem falado de novos produtos do ecossistema Xiaomi que são lançados sob as suas várias marcas. Muitas vezes, esta renomeação apenas acontece para colocar os mesmo produtos em mercados diferentes, ainda que não haja um mercado específico para cada marca. Agora o mesmo aconteceu com no POCO M2 Pro. Este modelo acabou de ser lançado e surge como uma recriação do Redmi Note 9 Pro.

Existem, no entanto, pormenores que marcam a diferença. Conheça então o novo POCO M2 Pro.

POCO M2 Pro, o Redmi Note 9 Pro renomeado

A Xiaomi, através da sua submarca POCO, acabou de apresentar o POCO M2 Pro. Trata-se de um modelo muito semelhante à versão indiana do Redmi Note 9 Pro, lançado no final de abril, mas com ligeiros ajustes.

Na verdade, com este novo modelo e perante a apresentação, a POCO pretende concorrer diretamente com a realme. Neste caso específico com o realme 6 Pro.

É claro que a empresa quis trazer novidades e não se trata de uma cópia fiel do modelo Redmi. Neste novo POCO existe um design melhorado. Existe também um carregamento mais rápido, a 33W e existe um motor de vibração melhorado, chamado de Shocker Haptics.

No que respeita às câmaras não há novidades a apontar. O módulo é composto pelos mesmos quatro sensores.

Especificações gerais

Ecrã: LCD 6,67″ FHD+ (2400 x 1080), com recorte para a câmara frontal

Processador: Qualcoom Snapdragon 720G

RAM: 4 GB ou 6 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB + cartão microSD

Câmara principal: 48MP + 8MP + 5MP + 2MP

Câmara frontal: 16MP

Sensor de impressões digitais: sim (lateral)

Bateria: 5020mAh, com tecnologia de carregamento rápido de 33W.

Jack de Áudio: Sim

Bluetooth 5.0

Preço e disponibilidade

O POCO M2 Pro foi criado a pensar no mercado indiano e o modelo mais acessível começa a ser vendido por cerca de 165,76 € (Rs. 13,999). Chega no dia 14 de julho às lojas.

Além disso, não há previsão de que venha a ser colocado noutros mercados.