A Microsoft tem estado a mudar o Windows 10 de forma silenciosa. A cada nova versão que é lançada há pequenas alterações que mudam a forma como este sistema é usado e na localização de muitas das opções.

Na mais recente versão de testes lançada, as mudanças foram significativas, mas nem todas são imediatamente visíveis. Sim, há um novo Menu Iniciar, mas também desapareceram opções que estavam no Painel de Controlo. É assim dado mais um passo para acabar com uma funcionalidade muito usada.

O fim de mais uma opção do Painel de Controlo

A cada nova versão do Windows 10 a Microsoft tenta alterar o seu sistema, dando-lhe novidades importantes. Estas mudanças fazem parte dos ciclos de desenvolvimento deste sistema e procuram sempre melhorar esta proposta em várias áreas.

Antes destas serem lançadas passam por um processo de avaliação e testes, para garantir a sua qualidade. Foi precisamente isso que aconteceu na mais recente atualização do programa Insiders. Este veio trazer algumas mudanças escondidas e que certamente alteram a forma de usar o sistema.

Microsoft mudou localização do Sistema para as Definições

Há muito que as Definições do Windows 10 têm estado a receber as opções que podem ser encontradas no Painel de Controlo. Esta mudança chegou com o Windows 8 e tem estado a ser feita de forma gradual e sempre de maneira a ser o mínimo intrusiva.

A verdade é que agora foi dado mais um passo, com a área Sistema a ter sido migrada para as Definições. Toda a informação ali presente passou a estar na área Sistema, no separador Acerca de. Aqui, e tal como antes, pode ser obtida toda a informação do sistema onde o Windows 10 está a correr.

Windows 10 vai perder esta funcionalidade com o tempo

Na verdade, a Microsoft está apenas a dar continuidade a um processo que já tinha iniciado antes. O fim do Painel de Controlo é uma certeza e muito em breve todas as opções vão ser migradas. Agora foi o Sistema, com toda a informação ali presente.

Assim, e de forma silenciosa, foi feita mais uma mudança importante no Windows 10. O novo Menu Iniciar é de todas as alterações a mais visível, mas não é necessariamente a mais importante para este sistema da Microsoft.