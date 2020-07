O WhatsApp conquistou o universo dos smartphones de forma total. Esta é hoje uma das apps que mais se destaca no campo dos serviços de mensagens, conseguindo superar todas as que se apresentam como mais seguras e até mais interessantes.

Com uma base de utilizadores muito elevada, dá a estes todas as funcionalidades necessárias. É também um campo onde proliferam informações falsas e utilizadores que simplesmente querem partilhar publicidade. Para quem tem estes problemas existe uma solução. Saiba como fazer queixas no WhatsApp.

Infelizmente é normal os utilizadores do WhatsApp receberem contactos com mensagens que nem sempre são desejadas. Estas procuram promover temas falsos ou simplesmente espalhar a palavra de assuntos desinteressantes e desnecessários.

Queixas no WhatsApp de utilizadores

A primeira opção que vos damos para estas situações é reportar um utilizador com um comportamento fora do normal. Esta app tem uma forma simples de o fazer, alertando o serviço e dando algumas opções adicionais ao utilizador.

Para o fazer, devem entrar numa dessas conversas e abrir o menu de opções. Aqui devem escolher Ver Contacto e depois descer até à opção Denunciar Contacto, que abrirá um alerta. Este pede ao utilizador que confirme a denúncia e oferece a opção para bloquear e apagar as mensagens recebidas.

Outros problemas são simples de reportar

Outra opção que existe é a de reportar uma mensagem pela ajuda do WhatsApp. Este processo permite que seja adicionada mais informação do que numa denúncia de um utilizador. Acedam às Definições da app e depois a Ajuda.

Aqui dentro devem escolher a opção Contacte-nos, para abrir a área de contactos. Podem descrever o problema, que pode ser uma falha da app ou uma mensagem ofensiva. Abaixo, podem também adicionar até 3 capturas de ecrã, para mostrar o problema. No final devem avançar no processo.

É desta forma simples que podem relatar problemas ou enviar queixas para o WhatsApp. O serviço promete responder de forma rápida a estas denúncias e assim eliminar as questões que forem apresentadas pelos utilizadores.