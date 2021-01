E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novidades na Nokia, Xiaomi e Motorola, analisámos o Samsung Galaxy S21 Ultra, fizemos um ensaio ao Honda e, e muito mais.

Depois de ter sido líder anos a fio, a Nokia perdeu o comboio da inovação e ficou à sombra de outras marcas. No entanto, esse é um cenário que a finlandesa se tem esforçado para mudar.

Neste sentido, e de acordo com informações recentes, a Nokia poderá lançar novos smartphones, incluindo modelos 5G, no primeiro e no segundo trimestre de 2021.

A Mi Band da Xiaomi é uma das mais populares smartbands do mundo. As suas funcionalidades, eficácia na medição de dados, a autonomia e o seu preço são a equação perfeita para tal sucesso. Contudo, no mercado ocidental, a Mi Band 5 não respondeu às expectativas dos fãs. Muitos, na verdade, que se preparavam para trocar a sua Mi Band 4, acabaram por não o fazer.

Mas será que com a versão 6 haverá alterações verdadeiramente significativas?

Estamos a assistir a uma corrida louca no que respeita ao segmento hardware em geral e dos processadores para dispositivos móveis em particular. Neste mercado temos marcas como a Qualcomm, MediaTek, HiSilicon e Samsung que se destacam e tentam trazer os melhores componentes para smartphones.

Segundo as notícias mais recentes, o primeiro SoC Exynos da Samsung com gráficos da AMD poderá ver a sua estreia antecipada e chegar já em 2021.

A Motorola tem-se mostrado empenhada em mostrar ao mundo tecnológico que ainda existe e que está a tentar afincadamente recuperar a sua popularidade.

Nesse sentido, têm sido comuns os leaks e rumores sobre novos equipamentos da marca da Lenovo. E hoje foi mais um grande dia pois a Motorola apresentou na China o seu modelo Edge S com SoC Snapdragon 870 da Qualcomm. O equipamento deve chegar ao ocidente ainda no primeiro trimestre de 2021, pelo nome de Moto G100.

O ano 2020 ficou marcado por vários temas fraturantes, mas fica sobretudo como o ano de um avanço importante da Honda no segmento dos carros elétricos. Apesar da marca ter já um caminho traçado na eletrificação automóvel, o Honda e é o primeiro 100% elétrico. Assim, vamos ao ensaio que fizemos ao volante deste citadino elétrico nipónico.

Depois de algum tempo a testar, a viajar e a desfrutar, chegamos a várias conclusões sobre este carro. Venha viajar connosco neste ensaio.

Tal como já tivemos oportunidade de referir em artigos anteriores, atualmente tem sido dada especial atenção ao mundo do hardware. Os equipamentos são cada vez mais apelativos e, por sua vez, a competição entre as fabricantes também cativa o interesse do consumidor.

E há agora mais uma notícia interessante neste mercado. A fabricante Micron acaba de anunciar a chegada das primeiras memórias 1a (alfa) DRAM do mundo. Vamos conhecer melhor estes componentes.

A Samsung começou o ano de 2021 com grandes lançamentos no segmento mobile. Para marcar posição no mercado, antecipou os lançamentos e os Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra já estão disponíveis para o consumidor.

O Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, além de ser o mais poderoso das três opções, traz uma grande novidade que é o suporte à S Pen. Além disso, tem uma câmara com Space Zoom até 100 vezes. É uma verdadeira máquina de produtividade e nós já tivemos oportunidade de o testar.

A Tesla não tem apostado em renovar os seus carros elétricos de forma constante como muitas marcas fazem. Têm existido alterações de pormenor, mas que quase passam despercebidas à maioria das pessoas.

Esse não será certamente o caso com o que agora foi apresentado. O Model S vai ser totalmente renovado e a Tesla já mostrou os novos interiores. Estes são disruptivos e vão conseguir surpreender todos. Conheça então o que a marca reservou para muito breve

Quem acompanha toda esta polémica sabe que a Huawei tem sido bastante penalizada pelo governo norte-americano. As sanções e bloqueios impostos à fabricante chinesa impediram-na de realizar negócios e parcerias com inúmeras empresas, entre elas a gigante Google.

Mas agora, com o novo presidente Joe Biden, parece que a marca de Ren Zhengfei pode ter alguma esperança em livrar-se destas sanções.

A Estação Espacial Internacional, que se encontra no espaço em órbita baixa terrestre a uma altitude de aproximadamente 400 quilómetros, permitiu aos investigadores captar um fenómeno raro, um jato azul. Estes raios não são novos, contudo, sendo um episódio raro, adensa o mistério à sua volta.

Os cientistas estão particularmente interessados ​​nas luzes recém-descobertas que ocorrem na atmosfera superior durante tempestades chamadas de sprites (duendes) vermelhos, jatos azuis e elfos.

O sonho de qualquer pessoa que sofre de miopia é que a visão normalize sem ter de recorrer a qualquer procedimento cirúrgico. Apesar de o uso de óculos ser uma solução, seria melhor se não fosse necessário recorrer a eles.

Nesse sentido, uma empresa japonesa está a desenvolver uns óculos inteligentes que corrigem a miopia ao longo do tempo.

A Xiaomi tem vindo a estar na linha da frente com várias tecnologias relativas ao carregamento de dispositivos móveis. Hoje o dia começou com uma grande novidade. A empresa chinesa deu a conhecer um novo projeto que se baseia em carregamento sem fios, mas sem necessidade de ficar assente em nenhuma superfície específica.

Conheça a tecnologia Mi Air Charge.

Ao longo dos anos temos tido a possibilidade de testar os mais variados modelos de robôs aspiradores. Entre as várias marcas e gamas, a Ecovacs tem conseguido surpreender a cada novo lançamento, com soluções de topo a preços equilibrados, como é o caso do novo Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI.

Trata-se de produto que é, de facto, um robô aspirador. No entanto, é muito mais do que isso. Venha entender porquê.

A Inteligência Artificial tem sido uma aposta ganha em várias áreas. Aliás, é, como já vimos, um trunfo muito valioso quando associado à saúde e à medicina, possibilitando uma melhoria da qualidade de vida.

Uma startup desenvolveu um sistema de IA que pode aumentar a taxa de sucesso da Fertilização in Vitro.