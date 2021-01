Análise: Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI – muito mais que um robô aspirador

Ao longo dos anos temos tido a possibilidade de testar os mais variados modelos de robôs aspiradores. Entre as várias marcas e gamas, a Ecovacs tem conseguido surpreender a cada novo lançamento, com soluções de topo a preços equilibrados, como é o caso do novo Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI.

Trata-se de produto que é, de facto, um robô aspirador. No entanto, é muito mais do que isso. Venha entender porquê.

Das muitas marcas de robôs aspiradores que já tive oportunidade de analisar, a Ecovacs é aquela que tem conseguido, ao longo de cada novo lançamento, apresentar as propostas com melhores características, mais evolução nas tecnologias de mapeamento e claro, tudo isto, a um preço equilibrado.

Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI

O Deebot OZMO T8 AIVI é a mais recente proposta da marca disponível em Portugal. Pelo nome percebemos desde logo que oferece tecnologia OZMO, ou seja, permite dosear a água que sai do depósito quando se está a utilizar a função de mopa. Mas depois existe o AIVI.

Tecnologia AIVI

A Tecnologia AIVI integrada nos novos robôs da Ecovacs permite que o robô reconheça facilmente objetos de forma a evitá-los durante a aspiração. Assim, bloqueios por causa de fios, brinquedos no chão ou chinelos espalhados pela casa, são minimizados.

Além disso, o robô faz um mapa dos objetos reconhecidos anteriormente para melhor se adaptar aos ambientes domésticos e melhorar o modo como limpa. Isto relaciona-se com uma velocidade de reconhecimento 200% mais rápida e uma redução de 60% da taxa de bloqueio, quando comparado com o OZMO 960.

Mas há mais. Além da tecnologia AIVI ainda existe uma nova forma de mapeamento, a TrueMapping.

TrueMapping

A tecnologia TrueMapping tem deteção a laser D-ToF, a nova geração de tecnologia de orientação a laser. O robô pode agora detetar o dobro da distância (até 10 m) com uma precisão muito mais elevada.

Segundo indicação da marca, estão integrados algoritmos líderes do setor, que fazem com que o robô digitalize, mapeie e, mais que isso, planeie um percurso de limpeza mais eficiente, rápido e com mais precisão. Este é um ponto particularmente interessante para quem tem casas de grandes dimensões.

Mas se falei da tecnologia OZMO integrada neste aspirador, para quem quer uma limpeza do chão ainda mais eficiente, a Ecovacs desenvolveu o sistema OZMO Pro.

OZMO Pro

Acoplado ao aspirador vem um depósito de água e uma mopa que cumprem a funcionalidade de limpeza com água, com a possibilidade de, através da app, escolher a quantidade de água que deve ser dispensada. A isto chamamos de tecnologia OZMO.

Mas a Evovacs foi mais além. Dentro da caixa, além deste depósito, vem um outro mais evoluído tecnologicamente e que garante resultados de limpeza (já comprovados) muito melhores.

Trata-se então de um novo sistema OZMO Pro. Assim, o robô não só aspira e lava de uma só vez, mas também inclui uma placa de esfregona acionada eletricamente e funciona com vibrações de alta frequência para melhor lidar com manchas difíceis.

Podem definir-se quatro diferentes níveis do fluxo de água em função das necessidades de cada divisão da casa.

Mas há mais…

A câmara com transmissão de vídeo em direto

Além de todas estas tecnologias, estamos perante um aspirador que também inclui uma câmara. Aliás, o sistema de câmara está associado ao sistema AIVI no reconhecimento de objetos.

Mas esta câmara pode ser utilizada para vigilância da casa, com transmissão de vídeo em direto para o smartphone. Assim, pode, por exemplo, vigiar os animais em casa, fazer uma ronda pelo espaço de forma automática para perceber se não está nada fora do lugar ou ainda, se se esqueceu de alguma janela aberta, deixar o aspirador a vigiar, para o caso de entrar alguém…

Em termos de segurança das imagens, a marca garante que os dados dentro do robô serão protegidos e usados apenas para efeitos de limpeza. A encriptação é aplicada para proteger os dados quando estes são transferidos do robô para um smartphone.

Além disso, o acesso à câmara em tempo real requer a utilização de uma password de acesso.

Outras especificações

Além destas características destacadas, o Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI integra uma bateria de 5200 mAh. Em termos práticos, no modo de aspiração podemos ter o robô a funcionar por cerca de 200 minutos, com a funcionalidade OZMO, cerca de 180 minutos. Estes tempos são ideais para limpar uma casa com uma área útil que ronde os 150/200 m².

É evidente que estes tempos variam consoante o poder de sucção utilizado. O mesmo para o ruído. Poderá ser bastante silencioso no modo silêncio, mas na potência máxima já fará muito mais ruído.

O aspirador mede 353 x 353 x 93 mm e pesa 4,3 kg. O depósito do lixo tem uma capacidade para 420ml e o reservatório de água é de 240ml.

Dentro da caixa

Robô Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI + Tanque de água OZMO

Tanque de água OZMO Pro + Mopa

Pano de microfibra lavável e reutilizável + base para tanque de água OZMO

Panos de limpeza descartáveis

4 Escovas laterais

2 Filtros de pó de alta eficiência

Manual do utilizador

Acessório de limpeza

Base de carregamento

Construção e design

O Deebot OZMO T8 AIVI tem um design tradicional, redondo com o sensor laser D-ToF para criar o mapeamento. Junto a este sensor existe o botão de controlo local. A tampa de acabamento escovado, dá acesso ao depósito do lixo, ao acessório de limpeza e aos botões de power e Wi-Fi.

Na frente, existe então a câmara e o sensor que deteta objetos. Nas laterais estão posicionados os sensores de anticolisão e os para-choques.

Em baixo destacam-se os sensores anti-queda, as escovas rotativas, a roda direcional e as rodas robustas, que permitem subir e descer pequenos desníveis sem ficar preso. Além disso, existe a zona de sucção, com escova rotativa.

O depósito OZMO que vem colocado no aspirador permite então acoplar uma mopa para limpeza do chão com água. No entanto, na caixa existe um segundo depósito, o OZMO Pro que tem ligação ao robô para ser alimentado e colocar o motor da esfregona que funciona com vibrações.

O controlo por smartphone

O Deebot OZMO T8 AIVI é controlado pela app Ecovacs Home, disponível na Play Store da Google, na AppGallery da Huawei e na App Store da Apple.

Na app, ao contrário dos modelos anteriormente testados, é possível escolher se queremos seguir para a Limpeza Inteligente ou para o Gestor de vídeo.

No mapeamento, destaca-se desde logo o mapa por multipisos. Ou seja, é possível registar mais de um mapa, podendo ser assim utilizado em casas que tenham mais do que um piso, ou noutra configuração que seja conveniente para o utilizador.

O utilizador pode criar agora sequências de limpeza, ou seja, pode escolher se pretende limpar primeiro os quartos, seguido da sala e terminar na cozinha… Cada um escolherá a sequência que lhe for mais conveniente.

Nas preferências de limpeza, é possível escolher se se quer que o robô passe 1 ou 2 vezes em cada ciclo de limpeza; a potência de aspiração entre Silêncio, Padrão, Máximo e Máximo+; o fluxo de água para limpeza com a mopa entre Baixo, Médio, Alto e Muito Alto.

Além destas opções, pode-se optar pelo modo automático. Será então o Deebot OZMO T8 AIVI a definir, perante a área que tem, os parâmetros de limpeza. Por exemplo, aumentando a potência de sucção sempre que passa num tapete.

Gestor de vídeo

Para aceder à câmara do aspirador é necessário configurar uma palavra-passe. Só assim será possível ver as imagens captadas em direto pelo robô.

No canto superior esquerdo surge o mapa da casa e a localização do robô. Existe depois um controlador manual da sua posição e três funcionalidades principais: Tirar foto, Microfone e Patrulhamento.

Em Tirar Foto não há muito que dizer, um toque capta uma foto do momento. O microfone permite que sejam enviadas mensagens pelo aspirador à distância, sem que seja possível responder através dele.

Depois com o patrulhamento, o Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI dá uma volta pelas divisões, só para mostra o ambiente. Por exemplo, para quem tem animais e os tem que deixar o dia inteiro em casa, poderá ser útil para ver se está tudo no lugar.

Os resultados de limpeza

Sem dúvida alguma que este é o aspirador com os melhores resultados de aspiração que testámos no Pplware. Mesmo no modo silêncio os tapetes e carpetes ficam aspirados de forma eficiente, também muito graças à escova rotativa que ajuda a apanhar todo o lixo.

Uma nota importante é que o tanque de água OZMO pode estar sempre cheio e colocado ao aspirador. A água só é dispensada caso a mopa seja acoplada ao aspirador. Ou seja, nunca há perigo de ser derramada água em locais onde não era suposto.

Quanto à tecnologia OZMO não podemos dizer que os resultados não são bons. Considero que são dentro do esperado. Não vamos ter uma limpeza a fundo, mas é suficiente para manter a casa todos os dias mais limpa.

Quanto à OZMO Pro, aí sim, vemos mais limpeza ao nível de uma boa e velha esfregona… mas sem esforço e provavelmente sem deixar espaços por limpar… O inconveniente deste modo é o ruído e no final da limpeza somos alertados para remover o tanque OZMO Pro, para não haver nenhum problema de água junto ao carregador, nem no chão onde fica assente.

Se durante a limpeza com água não quiser correr o risco de ver as suas carpetes molhadas, deverá criar paredes virtuais através da app ou simplesmente, afastá-las.

No final da limpeza da casa, dependendo claro das dimensões, o ideal é despejar o depósito do lixo e limpar a escova giratória de pelos ou cabelos. Assim, irá garantir uma limpeza da casa sempre de qualidade.

Se a área de aspiração for demasiado grande para um ciclo de bateria, o robô volta à base, carrega e depois vai iniciar a limpeza no ponto em que parou.

Em resumo…

O Ecovacs Deebot OZMO T8 AIVI é, sem qualquer margem para dúvidas o melhor e mais eficiente aspirador testado no Pplware. Não existem problemas de compatibilidade com a rede Wi-Fi, o mapeamento é feito de forma correta e o controlo via app é perfeito.

A câmara além de auxiliar na deteção de objetos durante o trabalho, ainda permite vigiar a casa e as crianças ou os animais. No entanto, se não quiser ter a câmara em utilização, existe uma película preparada para tapar a câmara sem comprometer o design do equipamento.

A aspiração é muito eficiente, tem uma boa autonomia e o novo e exclusivo depósito OZMO Pro traz uma vantagem acrescida na limpeza, face a todos os modelos já aqui testados no Pplware.

Por fim, o preço é bastante justo face à sua qualidade e robustez. Está então disponível na Fnac por cerca de 650 €, numa campanha promocional.

O Pplware agradece à Ecovacs a cedência do Deebot OZMO T8 AIVI para análise.