Confinado para a próxima semana com as crianças em casa? Então está na hora de reforçar os melhores títulos de jogos e rever todo o software com a GOODOFFER24 reforça o catálogo com novos conteúdos e apresenta as mais variadas e económicas chaves digitais.

Desde o Windows 10 Pro até ao Office 2019, passando pelos jogos para várias plataformas, as chaves digitais a preços inacreditáveis são a presença habitual. Contudo, desde utilitários, ferramentas antivírus e jogos para as mais diversas plataformas como XBOX ou PSN vão marcar a diferença para nem falar de marcas como Kaspersky, Trend Micro, Avast e afins.

Confinado, mas não preso: Windows, Office e Antivírus

Ofertas diretas:

Primeiramente, conheça aquilo que permite ajudar a estar confinado com as crianças: poupança efetiva de 30% no Windows 10, Office 2019, e muito mais usando o código TT30 :

Conheça ainda as ferramentas Antivírus e de segurança:

Portanto, já vimos, em diversas ocasiões, que a GOODOFFER24 é uma plataforma variada e contém software que, mesmo sem saldo, permitem uma grande poupança:

Ou ainda alguns utilitários:

Entrega ultra-rápida por email

A chave do produto adquirida ser-lhe-á enviada por email.

Caso encontre algum problema, o serviço pós-venda, com o email de contacto info@goodoffer24.com, está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar.

Após adicionar o produto escolhido ao carrinho de compras, basta introduzir o código promocional correspondente e clicar em “Usar o cupão”. O desconto será então aplicado automaticamente. Tudo o que tem de fazer é criar a uma conta para finalizar a compra.

Formas seguras de pagamento na plataforma

Portanto, à semelhança de outras plataformas, a GOODOFFER24 aceita vários tipos de pagamento entre eles:

PayPal

Mastercard

Visa

etc

Cupões oferta, Jogos, software: preços competitivos

Importante, é um facto que tem vindo a crescer como sendo uma das mais conhecidas plataformas online de jogos e software: a GOODOFFER24.

Ademais, podemos colocar a plataforma como segura e robusta como definição enquanto loja online podendo ainda sublinhar a sua competitividade ao nível de preços de mercado.

Todavia, do software mais conhecido, vamos encontrar:

Windows 10 Home,

Windows 10 Pro,

Office 2016,

Utilitários

Office 2019,

Jogos,

ferramentas de segurança (antivírus, antimalware)

Em segundo, da nossa experiência com a plataforma, tanto ao nível profissional como pessoal não podemos apontar a mais pequena falha.

Sobretudo, cada compra de uma chave ou licença resultou perfeitamente na execução do resultado: software a funcionar a 100%.