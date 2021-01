COVID-19: Tráfego de dados bate recordes em Portugal

A pandemia por COVID-19 veio acelerar os processos de digitalização. O teletrabalho passou a ser algo normal, as reuniões online são constantes e até a escola já foi (e será em breve), através da internet.

Com os portugueses confinados por causa da situação pandémica, o tráfego de dados bateu recordes em Portugal.

De acordo com dados da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) revelados hoje, o tráfego de dados aumentou 9% na semana terminada em 24 de janeiro, face à anterior, “tendo atingido o valor máximo desde o início da pandemia”.

Segundo o regulador…

De acordo com a informação provisória disponibilizada pelos principais prestadores de comunicações eletrónicas, na semana de 18 a 24 de janeiro, semana em que foi restabelecido o dever geral de recolhimento domiciliário e em que foram suspensas as atividades letivas (22.01.2020), o tráfego de dados aumentou 9% face à semana anterior, tendo atingido o valor máximo desde o início da pandemia O tráfego de dados encontra-se agora 87% acima do contabilizado no período anterior à pandemia e 12% acima do verificado na segunda semana de pandemia (16 a 22 de março), semana em que se iniciou o primeiro estado de emergência

Relativamente ao tráfego de voz este cresceu 7% face à semana anterior, “situando-se 32% acima do verificado no período pré-covid-19, e 8% abaixo do valor atingido na segunda semana de pandemia (semana em que atingiu o seu máximo)”.

Durante o primeiro estado de emergência, que teve início em 19 de março do ano passado, “o tráfego de voz fixa cresceu, em média, 53% acima da tendência de crescimento do período pré COVI-19, enquanto a voz móvel cresceu 36%”.

Após esse período, adianta a Anacom, “o crescimento atribuível às medidas excecionais e extraordinárias foi entre 46% e 47%, no caso do tráfego de voz fixa, e entre 34% e 38% no caso da voz móvel”.

Anacom