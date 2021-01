A Slitherine é uma companhia de desenvolvimento e distribuição de videojogos que, ao longo dos anos, já lançou bastantes títulos de estratégia. Distant Worlds foi um deles.

Agora chega-nos a notícia que se encontra a caminho Distant Worlds 2.

Distant Worlds é um jogo de Grande Estratégia que aborda a temática futurista da conquista do Cosmos. O jogo original era massivo com milhares de sistemas solares e respetivos planetas.

Tal como seria de esperar, cada sistema solar tem os seus planetas que abrigam as suas próprias condições de habitabilidade e espécies nativas. O jogador terá de criar um império galáctico e a esta escala, a tarefa não é simples.

Distant Worlds 2, o sucessor lógico de Distant Worlds

Distant Worlds 2 será o sucessor do título original e promete mais e melhor… trata-se de um jogo 4X (eXplorar, eXpandir, eXtrair, eXterminar) no espaço.

Se Distant Worlds original era maciço, então o que dizer desta sequela? Segundo a Slitherine, será maior, mais rico, com mais elementos de interação, mais espécies, mais civilizações… enfim, Distant Worlds 2 será a evolução lógica do original.

Distant Worlds 2 vai apresentar galáxias gigantescas com mais de 2.000 sistemas solares e com dezenas de milhares de planetas, luas e asteroides. Tratam-se de números épicos. Segundo a Slitherine, o complexo processo de criação duma Galáxia assegura que cada jogo novo será completamente diferente do anterior.

A criação de um Império Galático

Apesar de Distant Worlds se tratar de um jogo, estratégia em tempo real, a Slitherine implementou um sistema de pause que permite aos jogadores, a simulação de como se tratasse de um jogo por turnos.

Como referi, o principal objetivo é a criação de um império estelar e como tal, a colonização de novos planetas é um dos pontos centrais do jogo. Para tal, há que desenvolver tecnologias que permitam ao jogador lançar as suas naves repletas de colonizadores, há que obter avanços científicos para permitir a terraformação desses planetas, descobrir infraestruturas que se possam instalar.

Mais tarde, quando as sociedades desses planetas já estiverem estabelecidas, há que saber definir políticas populacionais e leis que protejam os cidadãos, há que estabelecer regras de comércio….

Como será óbvio, nem todas as espécies alienígenas que encontrarmos serão inteligentes, nem amigas e como tal, a componente militar será também de crucial importância. O jogador vai encontrar outras espécies que também têm impérios em expansão e como tal, conflitos podem eclodir com facilidade.

Com tantos sistemas solares a descobrir e repletos de vida e respetivas sociedades alienígenas, será fácil aos jogadores perderem-se um pouco e de forma a evitar que isso aconteça, existirão ainda mais mecanismos de automatização de certas tarefas que poderemos delegar aos nossos adjuntos.

Distant Worlds será lançado para PC ainda este ano.