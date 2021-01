Novo calendário escolar 2020-2021! O que muda com a pandemia

A pandemia tem obrigado a diversas alterações na sociedade. Como temos referido, ao nível da educação as mudanças são várias e nesse sentido é preciso proceder ao ajuste do calendário escolar.

Face à paragem forçada, existe agora um novo calendário escolar. Saiba o que muda.

As aulas estão interrompidas desde o passado dia 22 de janeiro. A suspensão é até ao próximo dia 5 de fevereiro e, ao que tudo indica, as aulas irão ser retomadas online no dia 8 de fevereiro. De relembrar também que o novo estado de emergência será até ao próximo dia 14 de fevereiro.

Segundo o que foi revelado pelo Ministro da Educação irá haver atividade letiva (Presencial ou à distância) nos três dias de carnaval (15, 16 e 17 de fevereiro)

Relativamente ao período da Páscoa, serão repostos os dias 24 e 25 de março para aulas. Os restantes dias serão para as reuniões de avaliação. As férias terão início a 29 de março de 2021 e terminam a 5 de abril. De acordo com o nível de ensino, irão também ser acrescentados 5 dias úteis.

Novo calendário escolar 2020-2021

Haverá aulas presenciais ou à distância nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro

Aulas nos dias 24 e 25 de março (dias das férias da Páscoa)

5 dias úteis, no final do ano letivo, de acordo com o nível de ensino Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º Ciclo 1, 2, 5, 6 e 7 de julho 7.º, 8.º e 10.º anos 16, 17, 18, 21 e 22 de junho 9.º, 11.º e 12.º ano 11, 14, 15, 16 e 17 de junho



Estas são as datas definidas para agora. Os números da pandemia em Portugal não são nada simpáticos, posicionando o nosso país como o pior do mundo.