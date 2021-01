E Porque Hoje é Sexta

Um homem cavalgava pelo monte quando repentinamente o seu equino viu uma cobra e assusta-se. O homem rapidamente pega no seu revólver, aponta para a cobra e quando está a ponto de disparar, ela começa a falar e diz­lhe:

– Não faças isso… perdoa-­me a vida, eu sou um génio e posso conceder-­te 3 desejos se não me matares! O homem não acreditava em génios, mas achou bem dar-­lhe o benefício da dúvida e diz-­lhe:

– Está bem! Quero então que a minha casa se converta em ouro, todinha de ouro maciço. Quero também ter a cara do Brad Pitt!!!

E por último quero ter os genitais como os deste animal, e aponta para o cavalo.

– Todos os teus desejos se tornarão realidade, só tens que me deixar ir… O homem deixou a cobra ir e foi também ele para casa, quando chegou encontrou a casa toda em ouro, até os móveis e as plantas eram ouro… ele contentíssimo vai a correr ao espelho e vê que agora ele tem uma cara igualzinha à do Brad Pitt…

Completamente eufórico ele quer ver o resultado do terceiro desejo, baixa as calças e a roupa interior, olhou e gritou desesperadamente:

– Ahhhhhhh!!! Naaaaão, eu não acredito!!! Não pode ser… EU LEVEI A ÉGUA EM VEZ DO CAVALO…