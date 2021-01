O 5G não começou com o pé direito no mundo. A tecnologia que promete a próxima revolução nas comunicações está embargada em muitos países. Contudo, 2021 promete ser o ano de grande explosão do 5G. Nesse sentido, o mercado dos smartphones está fortíssimo na oferta de equipamentos com esta tecnologia, mas ainda não é para todas as marcas.

Primordialmente, a OPPO aposta numa oferta musculada com smartphones preparados para a revolução nas velocidades de internet.

Smartphones OPPO preparados para o futuro

À primeira vista, muitas marcas não dispensam o 5G dos recursos oferecidos nos seus novos produtos. Os topos de gama de 2020, agora populares no mercado, foram disso um exemplo. Um dos equipamentos que podemos referir como apto para o salto tecnológico é o OPPO Reno4 Pro 5G.

Esta máquina, que já falamos com pormenor, incorpora muitos dos pilares do progresso com 5G.

Então, o que é o 5G?

Em primeiro lugar, o 5G é a tecnologia de rede sem fios da próxima geração que deve, muito provavelmente, mudar a maneira como as pessoas vivem e trabalham em todo o mundo.

Porém, com esta tecnologia, vamos ser capazes de ligar melhor e com mais quantidade de dispositivos conectados do que o que já conseguíamos com a rede 4G LTE existente. Assim, iremos ter uma onda de novos tipos de produtos de tecnologia.

Nesse sentido, as redes 5G deram início à sua implementação no mundo em 2018 e ainda estão nos seus primeiros passos, contudo, os especialistas dizem que o potencial é enorme.

Como funciona a nova tecnologia?

Com o 5G, os sinais passam por novas frequências de rádio, o que requer a atualização dos dispositivos, assim como das antenas que servem o sinal.

Igualmente, é esperado que as redes 5G sejam pelo menos 10 vezes mais rápidas do que as 4G LTE, de acordo com o grupo comercial da indústria sem fios GSMA. É ainda possível encontrar alguns especialistas que afirmam que esta tecnologia poderá ser até 100 vezes mais rápida.

Então, com tais velocidades, seria o suficiente para descarregar um filme de duas horas em menos de 10 segundos, contra cerca de 7 minutos com 4G.

A título de curiosidade, descarregar uma playlist de 1 hora no Spotify demorava cerca de 7 minutos com o 3G, 20 segundos com o 4G e, com o 5G, esse tempo será de 0,6 segundos.

Segundo alguns estudos de mercado, em 2020, a produção total de smartphones rondou os 1,24 mil milhões de unidades, das quais 235 milhões de unidades terão suporte à tecnologia 5G. A OPPO é das marcas que está no TOP 5 das empresas com mais oferta.

Implementação 5G

Ao passo que em Portugal o processo ainda se encontra em fase de leilão, com avanços e recuos, noutros países o processo tem sido muito mais rápido a implementar.

Não obstante, ao dia de hoje são já mais de 400 operadoras em mais de 130 países que já adotaram a tecnologia:

Diferença de velocidades 4G vs 5G

Em contrapartida, o 5G mostra as suas velocidades estonteantes, e deixa para trás a atual 4G LTE com grande diferença. No quadro abaixo, podemos verificar o comparativo das grandes diferenças, por pais e por tecnologia (4G e 5G), relativamente aos Mbps de cada um:

Dessa forma, analisado o gráfico, não há dúvidas: as diferenças são na grande maioria dos casos abismais.

Vale a pena adquirir um equipamento 5G?

SIM, é a resposta do imediato. Porquê? Porque com o crescimento e avanço exponencial da tecnologia no mercado, o mais provável é que nos próximos meses venhamos a assistir à sua rápida implementação no mercado.

Definitivamente, não existe o risco de adotar já a tecnologia 5G no nosso novo smartphone da OPPO, pois estaremos completamente preparados para esse «novo mundo», com altas velocidades.

Em suma, é caso para dizer que o difícil vai ser escolher entre os modelos disponíveis e outros que serão apresentados no futuro.

Mas, importante, a OPPO é uma marca que está a apostar forte nesta tecnologia, dando cartas ao nível dos grandes fabricantes mundiais. Ao ponto de, ter como grande objetivo a disseminação da tecnologia 5G e colocá-la ao alcance de todos através de vários modelos e com vários níveis de preços, acessíveis a todo o público.