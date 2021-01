Empresa está a desenvolver óculos inteligentes para corrigir miopia

O sonho de qualquer pessoa que sofre de miopia é que a visão normalize sem ter de recorrer a qualquer procedimento cirúrgico. Apesar de o uso de óculos ser uma solução, seria melhor se não fosse necessário recorrer a eles.

Nesse sentido, uma empresa japonesa está a desenvolver uns óculos inteligentes que corrigem a miopia ao longo do tempo.

Possibilidade de corrigir a miopia

A Kubota Pharmaceutical Holdings acredita que é possível aperfeiçoar lenta, mas efetivamente a visão. Isto, claro, sem recorrer a cirurgias de correção. Então, a empresa japonesa projetou um dispositivo que, uma vez colocado à frente dos olhos do paciente, como acontece com os óculos convencionais, pode melhorar a miopia.

Apesar de ser ainda um protótipo, o dispositivo de nome Kubota Glasses tem mostrado resultados muito promissores nos testes que têm vindo a ser desenvolvidos.

Conforme sabemos, a miopia é um erro refrativo no globo ocular que origina um foco incorreto das imagens no olho, ou seja, os objetos focam à frente da retina, desfocando a imagem dos objetos distantes. Assim sendo, a empresa desenvolveu os Kubota Glasses para que estimulem passivamente a retina, de forma a corrigir a miopia ao longo do tempo.

De acordo com a empresa, o objetivo é lançar os óculos primeiramente na Ásia. Isto, porque 96% dos sul-coreanos e 95% dos japoneses, por exemplo, precisam de usar óculos para que possam ver objetos distantes. Porém, é também um problema global, quando cerca de 2,56 mil milhões de pessoas sofrem de miopia, prevendo-se um exponencial aumento, de acordo com um estudo.

A serem eficazes, os Kubota Glasses da Kubota Pharmaceutical Holdings poderiam chegar para facilitar muitas vidas.

60 a 90 minutos de óculos por dia não sabe o bem que lhe fazia

Conforme expôs a empresa, os óculos inteligentes projetam uma imagem da lente do dispositivo na retina do utilizador, de forma a corrigir o erro refrativo que causa a miopia. Em testes, a empresa percebeu que o uso dos Kubota Glasses pode corrigir a visão, sendo usados entre 60 a 90 minutos por dia.

Porém, aspetos como o tempo necessário para que a utilização dos óculos surta efeito e a curta ou longa duração dele ainda são uma incógnita. Contudo, a Kubota Pharmaceutical Holdings pretende realizar mais testes e ensaios, a fim de esclarecer estes tópicos.

A empresa está bastante confiante quanto à eficácia a longo prazo dos seus óculos inteligentes. Além dos testes que ainda faltam, já iniciou um ensaio clínico nos EUA, envolvendo 25 pessoas.

