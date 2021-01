Novas GPUs desktop da Intel não funcionam nos sistemas AMD

A Intel tem unido esforços para melhorar os seus produtos e assim estar mais preparada para dar conta de uma concorrência cada vez mais forte. E, nesse sentido, a fabricante lançou esta semana a sua primeira linha de placas gráficas para desktop, Iris Xe.

No entanto estas novas GPUs não são compatíveis com os sistemas de processamento da AMD. Para funcionarem, as gráficas necessitam de uma BIOS especial que as suporte.

A Intel está a apostar em diversos segmentos diferentes e a evoluir no sentido de atualizar e modernizar os seus produtos. Um dos destaques vai para o facto de a empresa se preparar para inovar e apostar no processo de fabrico de litografia mais reduzida, acompanhando a concorrência direta.

Para além disso, a fabricante também lançou nesta terça-feira, dia 26 de janeiro, a sua primeira placa gráfica para desktops, designada Iris Xe. Mas há um pequeno pormenor que é preciso entender.

Gráficas Intel Iris Xe para desktop não funcionam com sistemas AMD

Enquanto que as placas gráficas da Nvidia e da AMD funcionam numa vasta variedade de processadores Intel e AMD, as novas GPUs desktop da Intel são para já um pouco limitadas. Nesse sentido, as Iris Xe não funcionam em sistemas AMD, necessitando de uma BIOS especial.

De acordo com um porta-voz da Intel em comunicado ao site Legit Reviews:

A placa de expansão discreta Iris Xe será emparelhada com processadores Intel® Core ™ de 9ª geração (Coffee Lake-S) e 10ª geração (Comet Lake-S) e chipset Intel (R) B460, H410, B365 e H310C placas-mãe baseadas em e vendidas como parte de sistemas pré-fabricados. Essas placas-mãe requerem uma BIOS especial que suporte Intel Iris Xe, então as placas não serão compatíveis com outros sistemas.

No entanto estas novas placas não poderão ser encomendadas como as outras para, posteriormente, serem integradas nos computadores. O objetivo da Intel é, em conjunto com a ASUS e outras marcas, vender essas GPUs para depois serem agrupadas em sistemas pré-construídos.

Em suma, a fabricante pretende melhorar o que já está disponível para os PCs tradicionais. A grande parte dos computadores empresariais já conta com gráficos integrados. Assim, a Intel quer levar algo mais e aprimorar o suporte aos vários monitores e a aceleração do hardware.

Por outro lado, a Intel está também a trabalhar na sua arquitetura Xe-HPG, para poder vir a fornecer gráficas que consigam competir com as da Nvidia e AMD. Por sua vez, estas GPUs já não devem ficar restritas aos sistemas Intel, como acontece nas Iris Xe.

A Intel está então a entrar em grande neste novo ano e já percebemos que muito mais está para vir.