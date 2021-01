Samsung mostra o seu cockpit digital para carros elétricos autónomos

Todas as marcas tecnológicas querem ter uma palavra a dizer no mercado dos carros elétricos autónomos. Se não é no fabrico de um, é na forma como este funciona e interage com o meio ambiente e com o ser humano. Assim, a Samsung levantou o véu de como será uma ideia sobre o cockpit digital que estará ao seu alcance.

Com um vídeo muito clarividente, a empresa sul-coreana apresenta-nos o Digital Cockpit 2021.

Samsung mostra a sua visão tecnológica para os carros elétricos autónomos

Cada vez mais o setor automóvel está mais envolvido no setor tecnológico. Por várias vezes afirmamos que os carros estão cada vez menos mecânicos e mais eletrónicos. Assim, os veículos que são cada vez mais elétricos passam para a esfera dos gadgets, apesar de estarem noutro nível.

Mais computação nos automóveis, sensores, inteligência artificial, aplicações e forte interligação à Internet e ao smartphone do utilizador. Assim, este mercado parece estar a ser tomado pelas gigantes da tecnologia e cada gigante aborda o mundo dos motores de maneiras muito diferentes.

Assim, temos exemplos como a Apple, que estará a trabalhar com fabricantes automóveis, como a Hyundai. Há igualmente a Sony, que atualmente parece desenvolver sozinha o VISION-S, depois temos a Google, que está há anos com a Waymo ou, claro, a Tesla, que é uma empresa do setor automóvel que nasceu na era digital e que já tem no seu ADN os carros elétricos como um produto tecnológico.

A Samsung apresentou recentemente uma abordagem diferente. Isto é, o Samsung Digital Cockpit, é uma proposta mais virada para o interior do carro, da interação do ser humano com o habitáculo e não só. A ideia é redesenhar os painéis de instrumentos, as funcionalidades de entretenimento e a forma como o carro se liga aos passageiros (e ao condutor numa fase de autonomia abaixo do nível 5).

A marca parece estar já no patamar onde os carros autónomos já começam a não necessitar de um condutor “ativo” a tempo inteiro, eventualmente até deixar de ter condutor e passar a ter apenas passageiros.

Uma ideia antiga para um futuro próximo

A proposta já tem alguns anos. Aliás, ela foi apresentada originalmente na CES 2018. Contudo, o Samsung Digital Cockpit evoluiu substancialmente nos últimos anos, e as últimas novidades a este respeito encontram-se na análise de 2021 deste projeto.

Uma das novidades que salta logo à atenção é o enorme ecrã de 49 polegadas, um QLED que vem acompanhado por um sistema de som surround, que permite que o habitáculo seja usado para todos os tipos de fins.

Então, face ao modelo anterior, há agora novas funcionalidades. No Samsung Digital Cockpit 2021, os elementos e algumas funções foram redefinidos, de forma a poder converter o interior do veículo que o integra num escritório móvel. Conforme refere a empresa sul-coreana, o pacote incluiu conectividade 5G e também está equipado com câmaras que podem ser utilizadas tanto para fazer gravações (que podem ser editadas no próprio veículo) como para realizar videoconferências.

Além da parte mais séria, mais profissional, o cockpit digital da Samsung também possui funções de entretenimento e conectividade que permitirão aos passageiros (dado que deixa de haver condutor) desfrutar do conteúdo e até jogar.

Sistema que monitoriza o bem-estar dos passageiros

Outro aspeto muito interessante deste projeto da Samsung é que ele integra uma versão personalizada do Samsung Health. Assim, irá utilizar vários elementos para vigiar as condições de bem-estar dos passageiros.

Então se porventura a tecnologia deteta que o nível de stress aumentou, o sistema vai modificar as sensações. Como tal, alterará a iluminação, a música e até os aromas, para proporcionar um ambiente mais propício ao relaxamento. Além disso, o sistema também monitoriza o movimento das pálpebras e os padrões de sono do condutor (se ainda existir num nível de condução autónoma até nível 3) para garantir que ele permanece acordado enquanto conduz o veículo.

A Samsung com este projeto quer levar para dentro do carro tecnologia que eleve o prazer de viajar num futuro que poderá ser já amanhã.