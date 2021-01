Dica: Aumentar a segurança do Telegram com a verificação de 2 etapas

Apesar de ter níveis de segurança elevados, o Telegram tem alguns pontos que requerem uma intervenção do utilizador. Estas opções estão disponíveis, mas não se encontram ativas no momento da utilização.

Uma das mais importantes está no processo de configuração. É simples de ser chamado de qualquer smartphone e requer um simples código. Este pode ser conseguido com alguma engenharia social, mas fica mais protegido com a verificação de 2 etapas.

Esta verificação de 2 etapas é a garantia que o utilizador terá o controlo absoluto sobre o acesso à sua conta do Telegram. Mesmo que a mesma seja alvo de uma tentativa de roubo, com os códigos certos, há ainda uma password a proteger.

Mais segurança no Telegram

Para ativarem esta opção, que é recomendada, devem começar por abrir as definições do Telegram. Carreguem na imagem do utilizador e escolham a opção Configurações que está presente no menu que for aberto.

De seguida, e na nova lista de opções, devem escolher a que está associada à Privacidade e Segurança. Um novo menu será aberto e aqui devem procurar a opção Verificação de 2 etapas, que deverá estar desativada.

Verificação de 2 etapas obrigatória

Os passos seguintes vão configurar o código que será usado para validar o acesso num novo equipamento. Será usado em complemento ao SMS que o utilizador irá receber. Em primeiro lugar é pedido que seja fornecida uma senha, a ser usada para permitir o acesso.

O processo segue com a confirmação da senha definida no passo anterior. Há ainda a necessidade de ser definida uma dica dessa mesma senha. Esta será usada para ajudar o utilizador sempre que este se esquecer da senha que definiu antes.

Um código que protege a conta

Para terminar o processo deve ser fornecido um endereço de email para ficar associado à conta do utilizador. Este será também o canal para o utilizador poder fazer a recuperação da conta se tiver problemas mais tarde.

No último ponto é pedido ao utilizador que coloque no Telegram o código que entretanto foi enviado para o seu email. Este serve apenas para confirmar o endereço de email e para garantir que o processo está a ser feito pelo próprio utilizador.

Desse momento em diante, sempre que o utilizador quiser configurar o Telegram noutro dispositivo, terá mais segurança. Será necessário colocar a nova senha definida, bem como o SMS que irá ser enviado para o número de telefone associado à conta.