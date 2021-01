A Xiaomi anda há demasiado tempo a adiar o lançamento de uma das linhas de smartphones mais pedidas pelos utilizadores, a Mi MIX. Depois do entusiasmo com a apresentação do Mi MIX Alpha, de muitos rumores, patentes e protótipos, a verdade é que a Xiaomi já afirmou que não iria lançar um novo modelo desta linha que não respondesse às expectativas elevadas dos consumidores.

Mas será este ano que vamos ter novidades? Há uma nova patente registada que nos remete à estrutura deslizante do último smartphone da linha, mas que vai muito mais além…

Mais uma patente e nada de novo Xiaomi Mi MIX… Ou será este o caminho?

Apesar de o conceito não ter saído para o mercado, o Xiaomi Mi MIX Alpha assumiu-se como um importante passo para a fabricante chinesa. A criação de um smartphone com ecrã que rodeia a quase totalidade da estrutura do smartphone enfrenta inúmeros desafios do ponto de vista da sua própria construção, com custos elevadíssimos que tornaram este Alpha inviável.

O abandono deste modelo, fez com que toda a linha Mi MIX ficasse em suspenso, com muitos fãs a exigir o seu regresso.

É provável que, finalmente este ano, chegue o tão esperado sucessor da linha Mi MIX e que, realmente, seja lançada ao mercado. As últimas patentes registadas pela Xiaomi, revelam algo em comum: ecrãs que seguem da frente para a traseira, tal como o modelo Alpha. No entanto, temos visto inúmeras variantes deste conceito.

Um pedido de patente, submetido em setembro de 2020, agora aprovado foi divulgado pelo LetsGoDigital com as habituais renderizações. As imagens revelam então um smartphone une o conceito do Mi MIX Alpha ao Mi MIX 3. Ou seja, tem a estrutura deslizante e o ecrã que ocupa todo o painel frontal e ainda segue para a traseira.

Um smartphone une o conceito do Mi MIX Alpha ao Mi MIX 3

Como podemos ver, o smartphone quase não tem margens à volta do ecrã e segue, pela lateral de baixo, até mais do meio da traseira. Esta estrutura desliza e revela duas câmaras frontais e um altifalante.

Na traseira há uma câmara que nos remete para o módulo do novo Mi 10T Pro. Ou seja, temos uma união entre aquilo que é a modernidade do modelo de topo da Xiaomi e o design arrojado de um MIX.

Espera-se que este ano, finalmente, a Xiaomi consiga surpreender, sob pena de ficar para trás neste mercado que está cada vez mais competitivo e que consegue oferecer cada vez mais qualidade nos seus dispositivos.

A observar pelo passado, poderá ser ainda na primeira metade do ano que a Xiaomi pode vir a público apresentar o seu Mi MIX. Cá estaremos para acompanhar as novidades.