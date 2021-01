Mi Air Charge – Xiaomi apresenta uma nova forma de carregamento

A Xiaomi tem vindo a estar na linha da frente com várias tecnologias relativas ao carregamento de dispositivos móveis. Hoje o dia começou com uma grande novidade. A empresa chinesa deu a conhecer um novo projeto que se baseia em carregamento sem fios, mas sem necessidade de ficar assente em nenhuma superfície específica.

Conheça a tecnologia Mi Air Charge.

Foi através das suas redes sociais que a Xiaomi deu a conhecer a tecnologia Mi Air Charge. Tal como o nome já faz vislumbrar, trata-se de um sistema de carregamento “remoto” que permite carregar vários dispositivos em simultâneo dentro do mesmo espaço, sem que haja necessidade de os pousar num local específico.

A revolucionar os métodos atuais de carregamento sem fio, a tecnologia Mi Air Charge carrega os seus dispositivos remotamente, sem cabos e suportes de carregamento. Vamos ver em ação!

Mi Air Charge – a nova tecnologia de carregamento sem fio da Xiaomi

A tecnologia central do carregamento remoto da Xiaomi está no posicionamento no espaço e na transmissão de energia. A pilha de carregamento isolada desenvolvida pela Xiaomi tem cinco antenas integradas, que podem detetar com precisão a localização do smartphone. Uma matriz de controlo de fase composta por 144 antenas transmite ondas milimétricas diretamente para o telefone através da formação de feixes.

O transmissor pode fornecer assim uma carga de 5W sem ligação por fios ou contacto.

Aqui ficam excluídas as tecnologias já conhecidas de padrão Qi, por exemplo. É necessário que os smartphones estejam equipados com uma antena recetora específica.

Além de poderem ser carregados vários dispositivos em simultâneo, a Xiaomi ainda garante que o carregamento não ficará prejudicado por objetos físicos que possam existir no espaço de carregamento criado pelo equipamento.

A Mi Air Charge poderia ser adaptada a smartphones, wearables ou mesmo gadgets da casa.

Em breve, os nossos dispositivos de sala de estar, incluindo colunas, lâmpadas de mesa e outros pequenos produtos domésticos inteligentes, serão todos construídos sobre um projeto de fonte de alimentação sem fio, totalmente livre de fios, tornando as nossas salas de estar verdadeiramente sem fios.

Evidentemente que a Xiaomi não tem uma data para lançamento de tal tecnologia, nem tão pouco se sabe se esta ideia vai alguma vez chegar ao mercado. Além disso, não estamos perante nenhuma ideia exclusiva. Esta possibilidade é algo que está a ser explorada há alguns anos… mas poderá então estar próxima de chegar de forma mais massificada.