Misteryium, um jogo português para Game Boy

Lembram-se do Game Boy? Acredito que muitos de vós se lembrarão certamente e é essa a crença do estúdio independente de videojogos Rio Studios, do Instituto Politécnico de Leiria, que se encontra a desenvolver, Misteryium.

Venham conhecer um pouco melhor este jogo português, que está em desenvolvimento para Game Boy e para PC.

O estúdio independente de videojogos Rio Studios, do Instituto Politécnico de Leiria, encontra-se atualmente a desenvolver Misteryium, um videojogo retro top-down de mistério e está a ser desenvolvido para PC e Game Boy.

O jogo acabou de receber o seu primeiro trailer. Venham vê-lo connosco.

No trailer revelado é dado a conhecer um pouco mais do jogo e “o jovem explorador de edifícios – a personagem principal de Misteryium, bem como a sua aventura ao explorar agora a mansão mais conhecida e falada da cidade“.

Segundo os responsáveis pelos Rio Studios, Misteryium será um jogo que assenta a sua jogabilidade, em exploração e em interações únicas com o ambiente circundante.

Nos diferentes cenários que a ação decorre, o jogador pode interagir com praticamente tudo o que o rodeia, desde ler tragédias gregas até observar o estranho facto de que, numa mansão abandonada ainda existem pratos com comida.

Uma das principais componentes deste jogo, são os diversos puzzles que o jogador vai encontrar. O comunicado agora revelado, indica que os puzzles e quebra-cabeças que iremos encontrar em Misteryium, serão desafiantes e testam as habilidades do jogador, com foco na memória.

Tal como o nome Misteryium sugere, a atmosfera em redor do jogo é, misteriosa. Os produtores do jogo tentaram criar ambientes e cenas que enfatizam situações tensas em que o jogador se encontra, tentando dessa forma, criar um ambiente de suspense e mistério.