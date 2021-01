Rubrica: As apps desenvolvidas pelos nossos leitores [128]

Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo?

Então cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possam imaginar.

Vamos então conhecer as 3 apps de hoje.

As apps dos nossos Leitores

HPV e Cancro do Colo do Útero

HPV e Cancro do Colo do Útero é uma app destinada a informar sobre um dos cancros mais frequentes em Portugal e no Mundo, mas que a ciência já tem bastantes armas para o seu combate.

O Papilomavírus Humano (HPV) é vírus muito frequente, facilmente transmitido por contacto sexual. Estima-se que 75 a 80% das pessoas sexualmente ativas, tenham contacto com o vírus em alguma altura das suas vidas.

Tanto homens como mulheres são transmissores da infeção por HPV. Na maior parte dos casos sem o saberem, porque não têm qualquer sintoma. A transmissão pode ocorrer muito facilmente. Basta o contacto genital (pele a pele ou outro). É o agente causador do cancro do colo do útero, de 84% dos cancros do ânus e de 47% cancros do pénis (entre outros).

Fruto da evolução da ciência e da tecnologia existem hoje várias vacinas que nos permitem perspetivar, a longo prazo, uma redução da incidência desta doença em todo o mundo.

A app foi desenvolvida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro e enviada pelo seu Coordenador Executivo Miguel Pina. Está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Android

iOS

CheapShop

A app CheapShop indica qual o supermercado mais económico, através da sua lista de compras. Assim, com a CheapShop! não precisa de fazer contas à vida pois a aplicação faz isso por si!

O objetivo é ajudar os consumidores a escolher o supermercado com os preços mais em conta para aquilo que precisam comprar. Desta forma é facilitada a vida dos utilizadores que, assim, evitam perder tempo na comparação de preços.

A app reúne os dados dos preços online de sete supermercados relevantes em Portugal. E através desses dados são efetuados todos os cálculos internos necessários.

A app foi desenvolvida por estudantes de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, no âmbito da cadeira Processos de Gestão e Inovação. Está disponível gratuitamente para Android.

CheapShop

Lowkey

Lowkey é uma aplicação diferente mas muito interessante e curiosa. No fundo, a app permite que crie melodias a partir de uma letra musical ou de um poema.

Para começar basta abria a app, introduzir a letra e reajustar a divisão silábica caso prefira uma diferente daquela que é gerada automaticamente. Por fim basta clicar no PLAY e ouvir a melodia.

No fundo pode ter uma música apenas com um clique. A app pode ser útil para diversas finalidades como, por exemplo, para quem trabalha com crianças de modo a motivar a leitura e a escrita de uma forma dinâmica e divertida.

A app foi desenvolvida pelos alunos ​Bruno Faria, ​Diogo Flórido, ​Gabriel Cortês e João Cabral Pinto, estudantes de ​Engenharia Informática da ​Universidade de Coimbra​, no âmbito da disciplina Processo de Gestão e Inovação. Uma das motivações que os levou a esta criação foi ​inspirar músicos amadores e profissionais na sua saga criativa.

Lowkey pode ser usada gratuitamente através do site oficial.

Lowkeyh

O que acharam das aplicações desta semana?