E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos dos novos lançamentos da Huawei onde experimentámos o Huawei Watch 3, do carregamento HyperCharge da Xiaomi, de algumas notícias da NASA, e muito mais.

PUB

As tecnologias de carregamento rápido estão a desenvolver-se um ritmo absolutamente alucinante. Já que fisicamente não é possível aumentar muito mais a capacidade das baterias dos smartphones, para não comprometer o seu tamanho, então as fabricantes há alguns anos que optaram por acelerar os carregamentos. A Xiaomi, a OPPO ou a OnePlus, têm sido pioneiras nesta área, com soluções de carregamento com ou sem fios e agora foi revelado mais um passo neste processo.

A Xiaomi acabou de anunciar uma tecnologia de carregamento rápido HyperCharge com fios de 200W e sem fios de 120W com resultados ultra rápidos! Veja os resultados.

Os conceitos de equipamentos dobráveis tripartidos não é novo e é algo que sabemos que vamos ver em breve. Mas vindo da Samsung poderá estar para chegar algo maior. Uma patente agora revelada mostra que poderá estar a ser criado um dispositivo para integrar a linha Galaxy Z de dobráveis.

O Samsung Galaxy Z Fold Tab surge como um conceito tripartido onde a S Pen ganha um lugar de destaque.

A Intel tem dado mais do que provas de que está pronta para a concorrência com os seus novos produtos. A fabricante norte-americana apresentou agora novidades que certamente vão despertar a atenção e curiosidade dos utilizadores.

O destaque vai para a nova linha de processadores da 11.º geração de produtos Intel. Os potentes CPUs vão permitir que os computadores portáteis ultrafinos consigam alcançar 5GHz.

Há muito que a Google tenta melhorar a Internet e a velocidade a que acedemos a esta rede mundial. Não se limita a criar apps que tornam mais simples navegar, mas vão mais longe e criam os protocolos necessários para esta melhoria.

O QUIC (Quick UDP Internet Connections) é mais uma das suas criações, que torna a Internet mais rápida já é um padrão. Em breve vamos poder usar o Chrome e navegar de forma mais rápida e com melhorias que há muito eram esperadas.

É normal que surjam novas necessidades para muitos dos gadgets que utilizamos no dia a dia, com vista a melhorar a experiência de utilização. No caso particular da Nintendo Switch, uma consola já lançada há mais de 4 anos, tem algumas limitações identificadas e é nesse âmbito que surge o NexTemplo.

Com o NexTemplo, que é baseado numa doca compacta, poderá utilizar por exemplo os earbuds ou headphones Bluetooth que preferir, ligar por HDMI e carregar simultaneamente sem necessitar de doca, entre outras vantagens. Conheça o NexTemplo.

Os smartphones Android equipados com o processador Snapdragon 888 da Qualcomm são, atualmente, os que oferecem melhor desempenho, ultrapassando largamente os modelos equipados com a plataforma da Huawei Kirin 9000 que equipa, por exemplo, os Mate 40 Pro. Mas a acompanhar tal desempenho, existe o fator preço que tende a ser bastante elevado e que pode variar entre os 700 € e ultrapassar mesmo os 2000 €. Mas a Realme pode vir mudar as regras do jogo.

Segundo alguns rumores, o smartphone Realme GT 5G equipado com Snapdragon 888 poderá estar para chegar à Europa, destacando-se mesmo como o topo de gama mais barato.

O segmento das televisões inteligentes tem-se revelado muito atrativo para as grandes fabricantes de tecnologia com propostas cada vez mais interessantes para o consumidor. No caso da Xiaomi temos a empresa que domina o segmento na China e que traz para o resto do mundo alguns dos modelos mais vendáveis.

Hoje foi apresentado mais um modelo que integra Mi TV onde as margens são extremamente reduzidas, é a Mi TV 4A Horizon Edition.

Com a apresentação do novo HarmonyOS, a Huawei abriu ainda mais o leque em que o seu ecossistema se pode ter presença. Não será apenas nos smartphones, mas vai mais longe até smartwatches e outros equipamentos.

Assim, e para ser um dos primeiros a explorar este novo sistema, a Huawei apresentou o Huawei Watch 3. Este novo smartwatch vem mudar novamente o panorama, com uma abordagem clássica, recheada de tecnologia de ponta.

Esta é uma “polémica” que começou depois do conceituado jornalista de economia, José Gomes Ferreira, ter dito no programa de Fernando Alvim, Prova Oral, que Marte não tem aquela cor avermelhada, alaranjada que sempre conhecemos. Segundo o jornalista, “…os americanos alteram as cores” para não revelarem todas as potencialidades que lá existem. Portanto, há uma suposta conspiração para não revelar ao ser humano na Terra que Marte tem cores verdes, azuis, entre outras. Mas será mesmo assim?

A polémica no Twitter já leva comentários de toda a espécie. Contudo, por que razão sempre nos disseram que Marte é vermelho?

A tecnologia permite concretizar coisas impressionantes que, mesmo sendo simples, podem fazer uma grande diferença. Nesse sentido, um cão robô está a ajudar cientistas a compreender ambientes perigosos e a perceber como podem apoiar trabalhadores.

O cão robô está avaliado em 60.000 dólares e está a ser equipado por cientistas da Heriot-Watt University, em Edimburgo.

A fabricante norte-americana Micron aproveitou o evento Computex 2021 para revelar oficialmente que já enviou as primeiras memórias do mundo baseadas na tecnologia 1-Alpha.

Com esta tecnologia avançada, os chips poderão oferecer uma melhoria significativa do desempenho e no consumo de energia.

Após as idas ao espaço, muitos eram os astronautas que regressavam com anomalias. Como parte de um novo projeto levado a cabo por cientistas britânicos, serão enviados milhares de vermes para a Estação Espacial Internacional. Esta viagem surge como parte de uma missão para perceber e combater a perda muscular.

Os organismos microscópicos descolarão às 18:00 de hoje (BST) dos Estados Unidos da América.

A China tem vindo a destacar-se em várias áreas e é reconhecível a ambição que este enorme país tem em conseguir mais e mais. E se achava que era impossível, saiba que ‘sol artificial’ chinês atingiu os 160 milhões graus Celsius.

Este projeto de fusão nuclear alcançou um novo recorde mundial de temperatura.