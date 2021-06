O mercado dos smartphones necessita de novas ideias que tragam algo diferente àquilo que já existe. É nesse sentido que entra uma recente patente da Xiaomi.

De acordo com a patente, a marca chinesa poderá estar a preparar uma câmara fotográfica para selfies… diferente do normal. Vamos conhecer melhor o conceito.

Com tantos smartphones no mercado, por vezes fica difícil encontramos aquele modelo que traz algo mais. Especialmente algum pormenor com o qual a nossa personalidade se identifique.

Por isso mesmo, algumas marcas arriscam mais um pouco e trazem conceitos diferentes para serem integrados nos formatos já existentes.

Patente da Xiaomi mostra uma câmara de selfies… diferente

A Xiaomi regista várias patentes de forma regular. No entanto, tal como acontece com outras marcas, grande parte das ideias acaba por nunca sair da gaveta. E recentemente ficámos a conhecer mais um conceito curioso patenteado pela marca chinesa.

Os holandeses LetsGoDigital, conhecidos por ilustrarem patentes de marcas tecnológicas, descobriram uma nova da Xiaomi no Gabinete de Propriedade Intelectual do Estado Chinês. O documento descreve um smartphone com uma câmara de selfies com um design muito diferente do normal.

Segundo as informações, o telefone terá na parte superior uma câmara frontal retrátil com dois sensores de imagem ou um sensor com flash LED. Pelas imagens dá a sensação de que o módulo é frágil e que poderá rodar.

Já na parte traseira, a patente do smartphone da Xiaomi apresenta um conjunto de câmaras triplo. Neste caso é exibido um sensor principal de grandes dimensões.

Mas mesmo que esta curiosa ideia possa cativar a atenção dos utilizadores, não nos podemos esquecer de que se trata, para já, apenas de uma patente. Por isso mesmo, o conceito pode nunca ver a luz do dia, como também poderá então surgir nalgum dos próximos smartphones da Xiaomi.