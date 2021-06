Realme GT 5G poderá ser o topo de gama com Snapdragon 888 mais barato na Europa

Os smartphones Android equipados com o processador Snapdragon 888 da Qualcomm são, atualmente, os que oferecem melhor desempenho, ultrapassando largamente os modelos equipados com a plataforma da Huawei Kirin 9000 que equipa, por exemplo, os Mate 40 Pro. Mas a acompanhar tal desempenho, existe o fator preço que tende a ser bastante elevado e que pode variar entre os 700 € e ultrapassar mesmo os 2000 €. Mas a Realme pode vir mudar as regras do jogo.

Segundo alguns rumores, o smartphone Realme GT 5G equipado com Snapdragon 888 poderá estar para chegar à Europa, destacando-se mesmo como o topo de gama mais barato.

Realme GT 5G – as especificações

O Realme GT 5G foi lançado em março como uma aposta forte no segmento de topo de gama. Este modelo Android surgiu equipado com o processador Snapdragon 888 em duas versões: uma de 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno e outra de 8 GB + 128 GB.

Estas configurações estão disponíveis em cinza e em azul. Existe, no entanto, uma versão em amarelo apenas de 12 GB + 256 GB.

O smartphone conta com um ecrã de 6,43″ com tecnologia Super AMOLED com resolução FullHD+ e uma taxa de atualização de 120Hz. A bateria tem uma capacidade de 4500 mAh e carrega a uma velocidade rápida a 65W no máximo.

A câmara principal é de 64 MP com abertura f/1.8. Esta faz-se acompanhar de uma ultra grande angular de 8 MP com abertura f/2.3 e existe ainda uma macro de 2MP com abertura f/2.4. É possível gravar vídeo na resolução máxima de 4K a 60 fps. A câmara frontal que perfura o ecrã é de 16 MP com abertura f/2.5 e um ângulo de 78º, permite gravar vídeo na resolução máxima de 1080p a 30 fps.

Vem ainda equipado com Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 e com suporte, claro, às ligações à rede 5G. Integra NFC e sensor de impressões no ecrã, tem sistema de navegação GPS, GLONSS, BEIDOU, GALILEO. Relativamente às interfaces de som, disponibiliza altifalante em stereo microfone duplo para redução de ruído e ainda oferece entrada de 3,5mm para auscultadores com fios.

Rumores colocam o smartphone na Europa a preço que pode ser surpreendente

Segundo avança o Android Authority há uma imagem reveladora de um novo modelo de 16 GB de RAM com 512 GB de armazenamento interno que poderá mesmo chegar ao mercado europeu. Além desta informação, ainda é visível a marcação CE na capa traseira do Realme GT.

O site avança ainda que uma fonte confiável da empresa confirmou o lançamento do smartphone no mercado europeu já em meados deste mês de junho. Na verdade, esta já era uma notícia que se começava a vislumbrar pela internet, mas que agora parece surgir de uma fonte mais credível.

Quanto aos preços do Realme GT há também a indicação, por parte da pessoa associada à empresa, que serão bastante agressivos para um topo de gama. O mais interessante é que é referido que será “quase o mesmo preço da China”.

Aquando do lançamento, os preços anunciados foram de 3399 yuan (~434,80 €, à taxa de câmbio atual), para a versão de 12 GB + 256 GB, e para a versão de 8 GB + 128 GB, 2899 yuan (~370,84 €). Ou seja, a confirmar-se poderemos ter um smartphone com Snapdragon 888 disponível por cerca de 400 ~ 500 €, o que é realmente incrível. Resta aguardar pelo lançamento oficial para comprovar se será ou não o topo de gama mais barato na Europa.