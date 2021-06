A última I/O revelou ao público uma novidade muito importante no campo dos smartwatches e do Wear OS. Este sistema vai ser completamente renovado e receber uma importante associação da Samsung e do Tizen.

Assim, espera-se que muitas marcas abracem esta nova versão, com todas as novidades associadas, quer em novos modelos, quer nos atuais. A Fossil acaba de deixar os utilizadores preocupados ao revelar que os modelos atuais não receberão esta atualização.

Depois de anos quase abandonado, o Wear OS ganhou um novo fôlego e irá em breve ser um sistema renovado e reinventado. A associação da Google com a Samsung promete dar uma nova vida a este sistema e a tudo o que oferece nos smartwatches.

Claro que a maioria dos utilizadores queria ver esta nova versão nos seus relógios, mas não há boas notícias neste campo. O primeiro fabricante a vir a público revelar alguma informação foi a Fossil, que deixou más notícias para os seus utilizadores.

Foram os executivos da Fossil, Greg McKelvey e Steve Prokup, que trouxeram as más notícias para os utilizadores. Numa entrevista dada recentemente, revelaram que os modelos atuais não vão ser atualizados para a versão do Wear OS que será lançada.

Os planos para esta versão são outros e não contemplam nenhum um dos modelos que estão atualmente no mercado. Para o novo Wear OS estará a ser preparado um novo smartwatch, que irá ser capaz de aproveitar tudo o que a Google prepara.

O novo Gen 6 da Fossil deverá representar também uma atualização importante no que toca ao hardware. Com o novo SoC da Qualcomm deverá ter um melhor desempenho no campo da bateria. As sub-marcas da Fossil devem depois seguir o mesmo caminho.

Estas não são boas notícias para todos os que têm smartwatches da Fossil. As novidades são muitas no Wear OS e esperava-se que a atualização fosse natural e direta. Assim, e quem quiser ter acesso a esta nova versão, terá de comprar um novo smartwach com esta nova versão.