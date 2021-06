É normal que surjam novas necessidades para muitos dos gadgets que utilizamos no dia a dia, com vista a melhorar a experiência de utilização. No caso particular da Nintendo Switch, uma consola já lançada há mais de 4 anos, tem algumas limitações identificadas e é nesse âmbito que surge o NexTemplo.

Com o NexTemplo, que é baseado numa doca compacta, poderá utilizar por exemplo os earbuds ou headphones Bluetooth que preferir, ligar por HDMI e carregar simultaneamente sem necessitar de doca, entre outras vantagens. Conheça o NexTemplo.

A equipa de desenvolvimento do NexTemplo é constituída por fãs de gaming e da Nintendo Switch, que identificaram um conjunto de necessidades para tornar mais interessante a experiência de utilização dessa consola. Falamos de aspetos como os acessórios terem de ser de diferentes marcas, sem consistência no design e na qualidade, de problemas de adaptação/encaixe, entre outros.

As principais funcionalidades do NexTemplo

O NexTemplo apresenta-se assim como um kit 4-em-1 para a Nintendo Switch, que inclui dispositivo de áudio Bluetooth, doca de carregamento, cabo HDMI, earbuds Gaming, mala de transporte e microfone.

1. O kit All-In-One que cabe num bolso

O conceito do NexTemplo assenta muito na mobilidade, mostrando-se muito simples e prático de transportar facilmente a “gaming room” para qualquer lado.

A caixa de transporte, com lugar para tudo o que é necessário, permite colocar a consola, tem 20 slots para cartões e tem lugar para todos os acessórios do NexTemplo.

Depois, em termos melhorias na utilização da consola, é agora mais simples utilizar earbuds Bluetooth e jogar comodamente em qualquer local. A doca, sem estar ligada, servirá também de suporte para situações onde seja conveniente jogar em modo “tabletop”. Também se torna simples de, em festas ou em casas de amigos, ligar rapidamente a consola à TV e desfrutar da experiência.

2. Utilize o seu dispositivo Bluetooth favorito

O acessório de áudio Bluetooth do NexTemplo não está restrito à utilização dos earbuds NexTemplo. Assim, podem ser utilizados quaisquer auscultadores ou colunas Bluetooth para reproduzir o som da Switch.

Suporta a tecnologia Bluetooth 5.0 e garante uma latência inferior a 60 ms, pelo que é adequado para manter o sincronismo de toda a ação.

3. Um cabo HDMI especial para o grande ecrã

Ao contrário da doca original da Nintendo Switch, de grandes dimensões e mais aborrecida para transportar, o NexTemplo facilita essa tarefa para ligação a uma TV via HDMI.

Com um comprimento de 1,8 m, o cabo HDMI utiliza a tecnologia do USB Tipo-C e permite uma resolução máxima de 4K. Assim, pode também ser utilizado com outros dispositivos, como computadores portáteis.

Enquanto o cabo está ligado para transmitir imagem, também pode ser utilizado para carregar o dispositivo, já que tem entrada de energia USB-C.

4. Jogar e carregar em simultâneo

O NexTemplo é compatível com a tecnologia de carregamento da Nintendo Switch, designada por Power Delivery (PD) 3.0.

Assim, servirá para não só ser utilizado na Switch, para carregar enquanto é usada, como também para outro qualquer dispositivo compatível com a mesma tecnologia.

5. Som de qualidade e com baixa latência

Os earbuds do kit NexTemplo foram concebidos para se adequarem à utilização durante o jogo e oferecerem uma experiência semelhante aos auscultadores com fios.

O design foi escolhido por votação dos fãs de gaming e da Switch. Suportam Bluetooth na versão 5.0, com redução de ruído Nível 1, têm proteção contra jatos de água de acordo com o certificado IPX5. A autonomia é de 11 horas (incluindo a caixa) e cada earbuds pesa apenas 3,7 g.

Graças ao chip RISC de 32-bit, um dos líderes da indústria na codificação de som, garante uma latência máxima de 60 ms, algo praticamente impercetível. Além disso, podem ser utilizados com qualquer outro dispositivo Bluetooth.

6. A segurança nos acessórios

Uma das principais preocupações no desenvolvimento do NexTemplo foi garantir que tudo tem a medida certa e encaixa perfeitamente, para garantir uma compatibilidade ao nível dos acessórios originais.

Depois, no caso do dispositivo áudio Bluetooth, não tem bateria e é alimentado pela Switch, pelo que não existem riscos de incompatibilidade energéticas. Quanto ao cabo HDMI, utilizada todos os padrões também utilizados pelo Switch, pelo que a compatibilidade é total.

Já a caixa de transporte, tem um design moderno, apresenta bons acabamentos e todos os pormenores na proteção da consola e dos acessórios foram pensados. A estrutura dura e a esponja interna EVA, garantem a total proteção no transporte e em quedas acidentais.

7. Os acessórios pode ser usados com qualquer outro dispositivo

O NexTemplo não se trata de um investimento exclusivo para jogar na Nintendo Switch. Todos os acessórios utilizam tecnologias standard e podem ser utilizados noutros dispositivos:

Os earbuds pode ser utilizados no smartphone ou no computador, para música e chamadas

O cabo HDMI pode ser utilizado em apresentações ou conferências de trabalho

O microfone analógico jack 3.5 pode ser utilizado em qualquer dispositivo para captação de voz

Com um conversor USB-A poderá utilizar qualquer acessório com ligação USB-C e torná-lo compatível com gadgets como PS4, Xbox, PC e outros. Assim, por exemplo, pode adicionar som Bluetooth a imensos outros dispositivos

Preço e disponibilidade

O NexTemplo está atualmente em campanha de crowdfunding no Kickstarter e é distribuído em 3 diferentes kits:

NexTemplo 2-in-1 – $39 : inclui doca de carregamento, acessório áudio Bluetooth e microfone

: inclui doca de carregamento, acessório áudio Bluetooth e microfone NexTemplo 3-in-1 – $75 : inclui doca de carregamento, acessório áudio Bluetooth, microfone e earbuds gaming

: inclui doca de carregamento, acessório áudio Bluetooth, microfone e earbuds gaming NexTemplo 4-in-1 – $109: inclui doca de carregamento, acessório áudio Bluetooth, microfone, earbuds gaming, cabo HDMI especial, mala de transporte

Estes são preços promocionais de lançamento (early bird) e incluem a entrega e custos alfandegários. Os envios serão feitos já no próximo mês de julho.

NexTemplo