Pesquisa da OnePlus sugere a sua entrada no mundo do Blockchain

As criptomoedas são uma realidade e há cada vez mais empresas a adotarem esta forma de dinheiro nas suas transações. A Samsung, por exemplo, tem o seu próprio serviço que permite enviar e receber de forma conveniente e segura ativos virtuais, como Bitcoin, Ethereum ou qualquer uma outra. Trata-se do serviço Samsung Blockchain Wallet. A OnePlus poderá ser uma das próximas a embarcar neste universo.

Aparentemente, a OnePlus está a perceber de que forma os seus clientes estão envolvidos no mundo do Blockchain para criar as suas próprias propostas nesta área.

OnePlus Blockchain Research

A OnePlus acabou de iniciar uma pesquisa junto dos seus clientes e fãs para perceber de que forma estão eles envolvidos no universo do Blockchain, considerando que há um interesse mundial crescente pelas criptomoeda.

Sem revelar exatamente o que se pretende com esta pesquisa a introdução é clara:

Como a tecnologia de blockchain se está a tornar cada vez mais popular, a equipa do OneLab está curiosa para saber como a nossa comunidade está envolvida com atividades relacionadas a blockchain.

Nos tópicos cobertos neste formulário é perguntado, por exemplo, se já investiram em criptomoedas, se compraram ou criaram NFTs e até se já compraram smartphones usados. Associadas a estas questões é ainda perguntado que tipo de inconveniência ou problema tiveram nestas ações.

O que estará a OnePlus a pensar para o futuro?

Considerando o mercado, o passo mais natural seria a oferta de um serviço semelhante ao da Samsung, com uma carteira de criptomoedas. No entanto, o objetivo poderá ir mais além.

A OnePlus poderá estar a ponderar ter um negócio paralelo que envolva a tecnologia Blockchain para facilitar as transações de smartphones em segunda mão. É especulado que possa ser criada uma solução baseada em blockchain que permita verificar a propriedade de um dispositivo antes de ser comprado.

Mas isto são apenas suposições e teremos que aguardar até que a OnePlus revele um pouco mais das suas intensões.