Descoberta mais uma utilidade “SOS” para o MagSafe do iPhone 12

A Apple em toda a linha do iPhone 12 introduziu um conjunto de ímanes para uma série de utilidades. A primeira seria o facilitar o carregamento sem fios, orientando as bobinas de transmissão corretamente com o carregador, a outra será a utilização de acessórios que se ligam magneticamente ao dispositivo e há ainda uma outra que ajudou a descobrir um iPhone 12 perdido.

Segundo um programador alemão de apps para iOS, um amigo deixou cair o seu iPhone 12 no canal em Berlim. Com a ajuda de uma espécie de “cana de pesca magnética”, o jovem foi capaz de encontrar e recuperar o seu iPhone no meio da lama das águas turvas do riacho.

MagSafe salva iPhone 12… e dá ânimo à carteira do proprietário

A criatividade poderá, muitas vezes, ser o último recurso viável quando precisamos de “desenrascar” alguma coisa. Apesar deste termo só existir na língua portuguesa, a verdade é que dois jovens, tiveram que recorrer a esta arte. Enquanto conversavam na margem do Landwehr Canal, em Berlim, um dos jovens deixou cair o seu iPhone 12 ao rio.

Os dois tentaram recuperar o iPhone perdido, mas as suas ações iniciais em nada resultaram. Recorrendo então à criatividade, depois de algumas horas de brainstorming, ambos arranjaram ímanes que colocaram na ponta de um fio e usaram uma vara, uma espécie de cana de pesca magnética.

Sem qualquer visibilidade, embora a pouca profundidade de água, os jovens vasculharam a zona e conseguiram “agarrar” o iPhone 12 perdido. Este veio preso pela traseira (pelo MagSafe) aos ímanes da cana de pesca. Curiosamente também encontraram uma Nintendo Switch.

O iPhone estava em perfeitas condições, sem qualquer desgaste ou sinal de infiltrações. Já a Nintendo Switch estava irremediavelmente perdida. Este caso, que vale pela criatividade do “gadget” para recuperar o iPhone, dá uma nova funcionalidade ao MagSafe… para este utilizador, o dinheiro já foi recuperado, basta ver pela cara de satisfação.

